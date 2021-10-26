أحمد فتحي: القـوّة ليست دائماً فيما نقول و نفعل

/658126/أحمد-فتحي-القـوة-ليست-دائما-فيما-نقول-و-نفعل

نشر أحمد فتحى لاعب بيراميدز صورة عبر حسابه الشخصى على إنستجرام، وذلك قبل ضربة البداية مع فريقه فى الدورى العام.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وكتب أحمد فتحي لاعب بيرمديز عبر حسابة الشخصي”انستجرام:”القـوّة ليست دائماً فيما نقول و نفعل ! ‏أحياناً تكون فيما نصمت عنه ، ‏فيما نتركه بإرادتنا ، ‏و فيما نتجاهله”.

أضاف احمد فتحي خلال تصريحات تليفزيونية عبر "النهار" "هناك أحاديث عن عقودات لاعبي بيراميدز وذكر ارقام خرافية، وأتعجب من هذه الأرقام لأنها غير صحيحة".

وواصل "هناك هجوم غير مبرر على لاعبي بيراميدز في الفترة الأخيرة، ويتم الحديث عن السلبيات فقط، وأتمنى أن يتم التعامل بشكل جيد ومحترف مع لاعبي بيراميدز خلال الموسم الجديد".

وزاد "الأرقام ليست كل شئ في كرة القدم، والمال لا يجلب البطولات وغنما التركيز والعمل، فمثلا باريس سان جيرمان تعاقد مع ميسى ويتعرض للخسارة، وهذا أمر طبيعي ومنطقي يحدث مع كل الأندية".

وأكمل "بيراميدز مكتمل في جميع العناصر، ونقترب من تحقيق البطولات ولا ينقصنا شئ خلال الفترة القادمة، ولدينا فريق رائع ومدرب جيد وإدارة محترفة تساعد على النجاح".

واختتم "طموح بيراميدز كبير، ونريد تحقيق أول بطولة خلال هذا الموسم، ولدينا الدوافع والطموحات الكبيرة التي تساعدنا لتحقيق هذا الأمر، وأتمنى أن يحدث".

بيراميدز

أرسل نادي بيراميدز خطابا رسميا من مالكه سالم الشامسي، لشركة بريزنتيشن سبورتس يبلغها فيه بقراره بعدم إذاعة مباريات الموسم المحلي الجديد في ظل عدم سداد الشركة للمستحقات المالية لصالح النادي طوال مدة موسمين سابقين.