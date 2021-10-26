/658128/النائب-خالد-أبو-نحول-مصر-تودع-حالة-الطوارئ-بقرار-تاريخي-للرئيس-السيسي

قال النائب خالد أبو نحول عضو مجلس النواب، إن قرار رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي بإلغاء حالة الطوارئ لأول مرة منذ سنوات يعكس مدى الاستقرار الأمني والسياسي الذي وصلته الدولة المصرية.

دوت الخليج يرصد تعليق النائب خال أبو نحول بشأن قرار الرئيس السيسي بإلغاء حالة الطوارئ

إلغاء حالة الطوارئ

وأكد النائب خالد أبو نحول، عضو مجلس النواب خالد ابو نحول، ان هذا القرار جاء نتيجة تضحيات كبيرة من شهدائنا الأبطال، وهي خطوة إيجابية كبيرة في طريقنا نحو الجمهورية الجديدة القائمة على احترام الدستور والقانون ومبادئ حقوق الإنسان في ضوء الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مشيرا إلي أن هذا القرار هو قرار تاريخي لرئيس الجمهورية بإلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد ويعني أن القرار تحقيق الانتصار والنجاح في الوصول ببلادنا إلى الأمن والاستقرار والمضي بثبات نحو بناء الجمهورية الجديدة.

الجمهورية الجديدة

ووجه النائب خالد أبو نحول التحية، لأرواح الشهداء الأبرار، الذين قدموا دماءهم قربانا لاستقرار وازدهار وطننا الغالي، كما توجه بالشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على جهوده البارزة في مسيرة الإصلاح وبناء الجمهورية الجديدة وتضمين حقوق الإنسان في هذه العملية الدقيقة، للانطلاق بمصر إلى المكانة التي تستحقها بين الأمم، مؤكدا علي أن هذا القرار يترتب عليه نتائج كبرى على المستوى الوطنى والإقليمي والدولي.

وكان الرئيس السيسي، أعلن عبر صفحته الرسمية عن قرار إلغاء حالة الطوارئ بالبلاد وجاء نص إعلان الرئيس كالتالي:"يسعدني ان نتشارك معاً تلك اللحظة التي طالما سعينا لها بالكفاح والعمل الجاد ، فقد باتت مصر ... بفضل شعبها العظيم ورجالها الأوفياء، واحة للأمن والاستقرار في المنطقة ؛ ومن هنا فقد قررت، ولأول مرة منذ سنوات، إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد.

هذا القرار الذي كان الشعب المصري هو صانعه الحقيقي علي مدار السنوات الماضية بمشاركته الصادقة المخلصة في كافة جهود التنمية والبناء .

وإنني إذ أعلن هذا القرار، أتذكر بكل إجلال وتقدير شهداءنا الأبطال الذين لولاهم ما كنا نصل إلي الأمن والإستقرار.

ومعا نمضي بثبات نحو بناء الجمهورية الجديدة مستعينين بعون الله ودعمه.

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