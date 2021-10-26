/658131/سولاف-درويش-قرار-إلغاء-مد-حالة-الطواريء-يعكس-حالة-الاستقرار-السياسي-والأمني-في-مصر

أشادت النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإلغاء مد حالة الطوارئ بعد سنوات من فرضها،مؤكدة أن القرار يعكس حالة الاستقرار السياسي والأمني، الذي تعيش فيها الدولة المصرية، بعد نجاح قوات الجيش والشرطة في القضاء على الإرهاب.

دوت الخليج يرصد تعليق النائبة سولاف درويش بشأن إلغاء مد حالة الطوارئ

إلغاء مد حالة الطوارئ

واوضحت النائبة سولاف درويش، عضو مجلس النواب، أن إلغاء حالة الطوارئ يحقق أهداف الدولة فى تحقيق التنمية المستدامة، وخطة الدولة 2030، مشيرة إلى أن القرار سيساهم فى جذب مزيد من الاستثمارات وتوفير مناخ اقتصادي يسمح بمزيد من المشروعات التنموية الاستثمارية، ويعطي مساحة أكبر لزيادة الإنتاج واستكمال الدولة لمشروعاتها القومية والخدمية،موضحة أن الدولة بدأت مرحلة جديدة من البناء والتنمية و تعزز الاوضاع الاقتصادية وتوفير حياة كريمة للآلاف من المواطنين.

ووجهت النائبة سولاف درويش، عضو مجلس النواب، خالص الشكر والتقدير لرجال القوات المسلحة والشرطة المصرية، لما بذلوه من جهد وما قدموه من تضحيات فى سبيل استعادة مكانة الدولة وفرض الأمن والأمان والقضاء على العناصر والجماعات الارهابية التي كانت تستهدف الأبرياء وتسعى إلى نشر الفوضى والعنف في الدولة المصرية .

وكان الرئيس السيسي، أعلن عبر صفحته الرسمية عن قرار إلغاء حالة الطوارئ بالبلاد وجاء نص إعلان الرئيس كالتالي:"يسعدني ان نتشارك معاً تلك اللحظة التي طالما سعينا لها بالكفاح والعمل الجاد ، فقد باتت مصر ... بفضل شعبها العظيم ورجالها الأوفياء، واحة للأمن والاستقرار في المنطقة ؛ ومن هنا فقد قررت، ولأول مرة منذ سنوات، إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد.

هذا القرار الذي كان الشعب المصري هو صانعه الحقيقي علي مدار السنوات الماضية بمشاركته الصادقة المخلصة في كافة جهود التنمية والبناء .

وإنني إذ أعلن هذا القرار، أتذكر بكل إجلال وتقدير شهداءنا الأبطال الذين لولاهم ما كنا نصل إلي الأمن والإستقرار.

ومعا نمضي بثبات نحو بناء الجمهورية الجديدة مستعينين بعون الله ودعمه.

‏ دوت الخليج. دوت الخليج. دوت الخليج."