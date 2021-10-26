مايا مرسى: «قومى المرأة» بحكم الدستور والقانون آلية وطنية قوية فعالة

جدة - نرمين السيد - وأضافت الدكتورة مايا مرسى، أثناء إلقاء كلمة مصر أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة حول حقوق المرأة ومواجهة أشكال التمميز، اليوم الثلاثاء: "أقف أمامكم بكل فخر كثالث وأصغر رئيسة للمجلس القومى للمرأة بالانتخاب، ما يؤكد أن المجلس وبحكم الدستور والقانون أصبح آلية وطنية قوية لها وجودها القوى والفعال، وتتمتع رئيسة المجلس بدرجة وزيرة، ويقدم تقاريره بصورة مباشرة إلى رئيس الجمهورية باعتباره أعلى سلطة تنفيذية فى مصر، وإلى الحكومة والبرلمان بغرفتيه".

وأوضحت رئيسة المجلس القومى للمرأة، أن عدد المستفيدات من أنشطة المجلس إلى ما يزيد عن 28 مليون مستفيدة فى عام 2020، بعد أن كان 3.390 مستفيدة عام 2014، كما تضاعفت الميزانية المخصصة للمجلس بمقدار 5 أضعاف.