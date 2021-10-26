مصر تعرض جهودها فى القضاء على التمييز ضد المرأة أمام الأمم المتحدة

جدة - نرمين السيد - استطاعت الدولة المصرية على مدار 7 سنوات ترسيخ سياسة تمكين المرأة، و العمل على إعطائها حقوقها كاملة، بداية من دستور 2014 وما تضمنه من مواد للمواطنة والمساواة بين المواطنين المصريين، وتحريم التمييز الأمر الذى انعكس على وضع المرأة، إذ نصت المادة الأولى منه على أن نظام الدولة يقوم على أساس المواطنة.





وكشفت كلمة مصر فى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجينيف، والتى ألقتها الدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة، أن الدولة تعمل على حظر التمييز ضد النساء بتدابير عدة من السياسات العامة وشن التشريعات والإجراءات الإدارية والمؤسسية ومنها "الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرة 2030".

كما تنفذ الدولة تدابير متنوعة لتوعية النساء بحقوقهن خصوصا الفئات المهمشة، وتتضمن العديد من الحملات أبرزها "التاء المربوطة سر قوتك" "ومعا لخدمة الوطن" وحملات الـ 16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة" و"متخليش محطة توقفك".

تم تنفيذ حملات "طرق الأبواب" لتثقيف النساء من الفئات المهمشة والتى وصلت إلى أكثر من 17 مليون مستهدفة فى 3 آلاف قرية، والتى تتناول التعريف بقضايا المرأة وخطورة الزواج المبكر للفتيات.

تم تنفيذ برامج تدريبية لتعزيز قدارت أعضاء النيابة العامة على الاستجابة الفعالة لجرائم العنف ضد المرأة، منها 27 دورة خلال الفترة "2018 – 2019" شارك فيها 209 أعضاء من النيابة العامة.

وضعت مصر برامج وسياسات الاحتياجات الخاصة بالمرأة خلال انتشار جائحة كورونا فى مارس 2020 والتى تركزت فى "الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية والدعم النفسى"، وهذه البرامج أهلت مصر لاحتلال المركز الأول فى التقرير الصادر من هيئة الأمم المتحدة للمرأة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى إزاء الإجراءات المتخذة لمساندة المرأة خلال الجائحة.

أطلقة وزارة الصحة المصرية مجموعة حملات على مستوى الجمهورية للتوعية بأهمية الحصول على لقاح كورونا، وركزت الحملات على مناطق تركز المواطنين خصوصا النساء.

استقبلت فروع المجلس القومى للمرأة بالمحافظات السيدات الراغبات فى الحصول على لقاح كورونا لمساعدتهن فى تسجيل بياناتهن على موقع وزارة الصحة.

وأطلقت وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بجامعة القاهرة حملة توعية ضد كل أشكال الجرائم والعنف الرقمى ضد المرأة وطرق الحماية منه، كما تم إطلاق "وحدات المرأة الآمنة" بمستشفيات جامعات "قصر العينى، عين شمس، المنصورة" للتعامل مع ضحايا العنف من السيدات.