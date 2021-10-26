وكشفت كلمة مصر فى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجينيف، والتى ألقتها الدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة، أن الدولة تعمل على حظر التمييز ضد النساء بتدابير عدة من السياسات العامة وشن التشريعات والإجراءات الإدارية والمؤسسية ومنها "الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرة 2030".
كما تنفذ الدولة تدابير متنوعة لتوعية النساء بحقوقهن خصوصا الفئات المهمشة، وتتضمن العديد من الحملات أبرزها "التاء المربوطة سر قوتك" "ومعا لخدمة الوطن" وحملات الـ 16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة" و"متخليش محطة توقفك".
تم تنفيذ حملات "طرق الأبواب" لتثقيف النساء من الفئات المهمشة والتى وصلت إلى أكثر من 17 مليون مستهدفة فى 3 آلاف قرية، والتى تتناول التعريف بقضايا المرأة وخطورة الزواج المبكر للفتيات.
تم تنفيذ برامج تدريبية لتعزيز قدارت أعضاء النيابة العامة على الاستجابة الفعالة لجرائم العنف ضد المرأة، منها 27 دورة خلال الفترة "2018 – 2019" شارك فيها 209 أعضاء من النيابة العامة.
وضعت مصر برامج وسياسات الاحتياجات الخاصة بالمرأة خلال انتشار جائحة كورونا فى مارس 2020 والتى تركزت فى "الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية والدعم النفسى"، وهذه البرامج أهلت مصر لاحتلال المركز الأول فى التقرير الصادر من هيئة الأمم المتحدة للمرأة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى إزاء الإجراءات المتخذة لمساندة المرأة خلال الجائحة.
أطلقة وزارة الصحة المصرية مجموعة حملات على مستوى الجمهورية للتوعية بأهمية الحصول على لقاح كورونا، وركزت الحملات على مناطق تركز المواطنين خصوصا النساء.
استقبلت فروع المجلس القومى للمرأة بالمحافظات السيدات الراغبات فى الحصول على لقاح كورونا لمساعدتهن فى تسجيل بياناتهن على موقع وزارة الصحة.
وأطلقت وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بجامعة القاهرة حملة توعية ضد كل أشكال الجرائم والعنف الرقمى ضد المرأة وطرق الحماية منه، كما تم إطلاق "وحدات المرأة الآمنة" بمستشفيات جامعات "قصر العينى، عين شمس، المنصورة" للتعامل مع ضحايا العنف من السيدات.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مصر تعرض جهودها فى القضاء على التمييز ضد المرأة أمام الأمم المتحدة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.