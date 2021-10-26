مايا مرسى: المرأة المصرية بدأت عهدا جديدا من التمكين مع تولى الرئيس السيسى

جدة - نرمين السيد - قالت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة، إن الحكومة المصرية تضم هيكلا مركزيا وآخر محليا يشملان 264 وحدة وإدارة عامة لتحقيق تكافؤ الفرص لتمكين المرأة فى جميع الوزارات والهيئات التابعة ومديرياتها فى 27 محافظة.





وأضافت الدكتورة مايا مرسى، أثناء إلقاء كلمة مصر أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة حول حقوق المرأة ومواجهة أشكال التمميز، اليوم الثلاثاء، أنه بدءا من يونيو 2014 عاشت المرأة عهدا جديدا، مع تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى رئاسة الجمهورية، ومعه إرادة سياسية واعية مستنيرة تحترم المرأة وتقدرها إيمانا بأن تمكينها واجب وطنى وحق أصيل من حقوق الإنسان، وتجسد ذلك فى سابقة تاريخية بإعلان عام 2017 عاما للمرأة المصرية وأطلقت الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 فى إطار استراتيجية التنمية المستدامة وبما يتماشى مع رؤية مصر 2030.

وأوضحت رئيسة المجلس القومى للمرأة، أن الأمم المتحدة أعلنت أن مصر الأولى على مستوى العالم التى تطلق استراتيجيتها الوطنية فى إطار التنمية المستدامة، وتم بالتوازى إنشاء مرصد المرأة المصرية كمرصد مستقل لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية من خلال التطبيق المستمر.