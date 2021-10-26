مايا مرسى: المرأة محور أساسى فى الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

جدة - نرمين السيد - قالت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة، إن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تم إطلاقها مؤخرًا وللمرأة محور أساسى فيها يتسق مع أهداف الاستراتيجية لتمكين المرأة.





وأضافت الدكتورة مايا مرسى، خلال كلمة مصر أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة حول حقوق المرأة ومواجهة أشكال التميز، اليوم الثلاثاء، أنه فيما يتعلق بالتخطيط المراعى لاحتياجات المرأة المصرية تم إجراء المراجعة الوطنية للإحصاءات الخاصة بها لتحديد الأولويات وإنتاج بيانات دقيقة، وأعدت وزارة التخطيط أول دليل متابعة للتخطيط المراعى لاحتياجات المرأة، وتعمل وزارة المالية على أعادة تطبيق مبادئ الموازنة المراعية لاحتياجات المرأة والتى بدأت مصر فى تطبيقها عام 2008. وأوضحت رئيسة المجلس القومى للمرأة، أن المخصصات المرتبطة بشكل مباشر بالمرأة فى الموازنة العامة للدولة هذا العام وصلت فى إطار برنامج الصحة إلى 200.2 مليون جنيه، و19 مليار جنيه للحماية الاجتماعية، و179 مليون جنيه للتأمين الصحى للمرأة المعيلة، و1837 مليار جنيه للانفاق على الخدمات المقدمة للمرأة والرجل وبدون تمييز نصفها موجه للمرأة، 209 مليارات جنيه للمرأة فى خطة تنمية الأسرة المقرر إطلاقها قريبًا، وشهدت أرصدة التمويل متناهى الصغر نموا لتصل إلى 9 مليارات جنيه بنسبة 11%، وتصل نسبة السيدات المستفيدات إلى 62%، وتقديم 4.3 مليار جنيه قروضا لرائدات الأعمال خلال العامين الماضيين.

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