مايا مرسى: حقوق المرأة الدستورية أصبحت قوانين وبرامج تنفيذية

جدة - نرمين السيد - قالت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة، إنه حقوق المرأة الدستورية ترجمت إلى قوانين واستراتيجيات وبرامج تنفيذية وكوتة دستورية ضمنت وجود 25% من السيدات فى البرلمان، و25% بالمجالس المحلية القادمة و10% فى مجالس الشيوخ، وتمثيلا ملموسا فى مجالس إدارات الشركات المالية والقطاع المصرفى.





وأضافت الدكتورة مايا مرسى، أثناء إلقاء كلمة مصر أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة حول حقوق المرأة ومواجهة أشكال التميز، اليوم الثلاثاء، أنه تم إطلاق العديد من الحملات لتمكين المرأة لحمايتها من جميع أشكال العنف ومجابهة جرائم تقنية المعلومات والتنقل الآمن وتوعيتها بحقوقها والخدمات التى تقدمها لها الدولة. وأوضحت رئيسة المجلس القومى للمرأة، أن حملة "التاء المربوطة سر قوتك"، نجحت فى تحقيق 135 مليون اتصال وحملات لطرق الأبواب حققت 42 مليون زيارة، وتم إطلاق الكود الأخلاقى للمرأة فى وسائل الإعلام.

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