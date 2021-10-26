صحيفة نمساوية تبرز قرار الرئيس السيسى رفع حالة الطوارىء

جدة - نرمين السيد - أبرزت صحيفة "فينر تسايتونج" النمساوية واسعة الانتشار اليوم الثلاثاء، قرار رفع الرئيس عبد الفتاح السيسى لحالة الطوارئ على مستوى البلاد بعد أربعة أعوام ونصف العام.





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