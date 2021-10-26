مايا مرسى: مصر وفرت الدعم النفسى والاقتصادى للمرأة خلال جائحة كورونا

جدة - نرمين السيد - قالت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة، إنه خلال جائحة كورونا تم تبنى برنامج للتوعية بالمخاطر وتطوير نظم الإحالة والخطوط الساخنة لتوفير الدعم الاقتصادى والنفسى بجانب حملات التوعية الإلكترونية.





وأضافت الدكتورة مايا مرسى، أثناء إلقاء كلمة مصر أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة حول حقوق المرأة ومواجهة أشكال التمميز، اليوم الثلاثاء، أنه تم إطلاق حملات لمكافحة الجرائم الإلكترونية بالشراكة مع منصات "فيسبوك" و"إنستجرام"، كما تم إنشاء اللجنة التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر وترأسها سيدة، وتم إنشاء أول دار لاستضافة ضحايا الاتجار بالبشر وتخصيص خطوط للإبلاغ عن هذه الجرائم.

وأوضحت رئيسة المجلس القومى للمرأة، أنه تم إطلاق حملة رئاسية للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية بقيادة وزارة الهجرة، وأنشئت دوائر جنائية متخصصة داخل محاكم الاستئناف على مستوى الجمهورية لتلك الجرائم.

وأشارت إلى أنه يتم بجدية دراسة الإشكالية الخاصة بمشكلات عاملات المنازل وتوفير حماية ذات أطر قانونية لهن، وطرح مسودة عمل لتحسين أوضاع العاملات فى هذا القطاع.