مايا مرسى: مصر استحدثت أول وحدة مجمعة لحماية المرأة من العنف

جدة - نرمين السيد - قالت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة، إن مصر أول دولة عربية تطلق مسح التكلفة الاقتصادية للعنف ضد المرأة، وخلال جائحة كورونا تم إطلاق استطلاعات رأى للمصريات حول فيروس كورونا ونتائجه على الأسرة، وأظهرت نتائجة زيادة معدلات العنف بين أفراد الأسرة بنسبة 19%، و7% معدل تعرض الزوجات لعنف قبل الأزواج، وجارى تحديث البيانات بشكل دورى.





وأضافت الدكتورة مايا مرسى، أثناء إلقاء كلمة مصر أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة حول حقوق المرأة ومواجهة أشكال التمييز، اليوم الثلاثاء، أن مصر استحدثت أول وحدة مجمعة للحماية من العنف ضد المرأة. وأكدت مايا مرسى أنه تم اعتماد مدونة فى قطاع النقل لتعزيز التنقل الآمن للمرأة، وميثاق أخلاقى لتعزيز بيئة عمل آمنة، وإنشاء 26 وحدة لمكافحة العنف والتحرش داخل الجامعات، و4 وحدات استجابة طبية داخل المستشفيات الجامعية، ووحدة لمناهضة العنف ضد المرأة بوزارة العدل، ووحدات بمديريات وزارة الداخلية و27 مكتبا رقميا لمكاتب الأسرة بالنيابة العامة، ويضم مكتب شكاوى المجلس القومى للمرأة شبكة داعمين قانونيين ويضم الإدارى 80 محاميا ومدير إحالة، و450 محاميا متطوعا.

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