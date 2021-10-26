انعقاد مؤتمر الاتحاد الدولى للجامعات البحرية

جدة - نرمين السيد - عقدت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، اليوم الثلاثاء، مؤتمر الاتحاد الدولى للجامعات البحرية، تحت عنوان "الابتكار والتنمية المستدامة لصناعات النقل البحرى فى مجال مفهوم الاقتصاد الأزرق والمفهوم الأخضر" بمقر الأكاديمية فى أبوقير بالإسكندرية.





وتستضيف الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى مؤتمر الاتحاد الدولى للجامعات البحرية لعام 2021 AGA21 للمرة الثانية فى تاريخها بعد منافسة مع 6 جامعات بحرية كبرى من دول مختلفة وهى (تركيا – السويد – الصين – روسيا – فيتنام – فنلندا).

ويناقش المؤتمر عددا من الموضوعات الحيوية ذات التأثير فى صناعة النقل البحرى الدولى مثل: مستقبل صناعة النقل البحرى فيما بعد جائحة (COVID 19) وتأثير ذلك على التعليم والتدريب البحرى فى العالم، وفرص العمل المستقبلية مع تحول الموانئ إلى موانئ ذكية، والتقنيات الحديثة للسفن المسيرة ذاتيا، وبدائل الطاقة النظيفة فى ظل توجه العالم الى تحقيق أهداف التنمية المستدامة والاقتصاد الأزرق، والتحديات الجديدة الخاصة بالحد من التلوث وتغير المناخ.

حضر المؤتمر الدكتور كيتا كى ليم السكرتير العام للمنظمة البحرية الدولية، والدكتور جلين بلاكوود رئيس الجامعة البحرية الدولية، والفريق كامل الوزير وزير النقل، والدكتور عبدالسلام صالح، وزير النقل اليمنى، ويوهيا ساساكاوا، رئيس مؤسسة Nippon Foundation لجودة التعليم البحرى، والسفير محمد على برى سفير جيبوتى بالقاهرة، ومحمد بن يوسف سفير تونس بالقاهرة، وحسام الدباس قنصل فلسطين، والمهندس محمد سلمان مدير عام الهيئة البحرية الأردنية، والربان رضا شحاته رئيس المراقبة الملاحية بهيئة قناة السويس، والدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية، ولفيف من رؤساء الجامعات والممثلين الرسميين للجامعات البحرية الدولية الأعضاء بالاتحاد الدولى للجامعات البحرية "IAMU"، ونخبة من خبراء المجتمع البحرى الدولى.