بحضور سعفان.. مجلس إدارة ”العمل العربية” ضيوف شرف على مائدة عشاء وزير...

أقام وزير العمل القطري الدكتور علي بن سعيد المري ، حفل عشاء على شرف مجلس إدارة منظمة العمل العربية في دورته الـ 95 التي أقيمت بالعاصمة الدوحة خلال يومي 24 و25 أكتوبر الجاري ، بحضور وزير القوي العاملة محمد سعفان، والسفير المصري عمرو الشربيني والوفد المصري المشارك، وناصر المير رئيس المجلس، والدكتور عادل الركابي وزير العمل العراقي نائب رئيس المجلس عن الحكومات ، ويعقوب يوسف من البحرين عن العمال.
كما حضر أعضاء المجلس بتمثيلهم الثلاثي "حكومات وأصحاب أعمال وعمال"، وفايز المطيرى مدير عام المنظمة، والوزير المفوض محمد خير مدير إدارة المنظمات والاتحادات العربية ممثل الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وجمال قادري الأمين العام للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب ، والدكتور عامر بن محمد الحجري المدير العام للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل ومجلس وزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والدكتور خالد حنفي الأمين العام لاتحاد الغرف العربية.
وتم خلال حفل العشاء تبادل الخبرات ومختلف أوجه التعاون بين قطر ودول أعضاء مجلس إدارة المنظمة، كما تم مناقشة ما أسفر عنه اجتماعات مجلس إدارة منظمة العمل العربية .
وجمع العشاء البهجة والود وتنوع الغذاء ليشمل الاكلات الشعبية بدولة قطر
وأعرب جميع الحضور عن شكرهم لوزير العمل القطري، علي الدعوة الكريمة وكرم الضيافة القطري، داعيا أن يدعم الله خطى الأمة العربية بالنجاح والتوفيق.
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