مفتي الجمهورية: قرار إلغاء تمديد حالة الطوارئ إنجاز كبير يضاف إلى قائمة...

قال فضيلة الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم إن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بإلغاء تمديد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، هو إنجاز حقيقي يضاف إلى قائمة الإنجازات التي حققتها الدولة المصرية في مجالات عدة خلال الفترة الأخيرة.
وأضاف مفتي الجمهورية - في بيان اليوم الثلاثاء 26 أكتوبر، - أن هذا القرار يعكس مدى الاستقرار الذي حققته مصر بفضل استراتيجيتها الحكيمة في إدارة ملفات عدة، وعلى رأسها ملف محاربة الإرهاب الذي أَوْلَتْهُ مصر أهميةً كبرى حتى تحقق الاستقرار والأمان في مصرنا الحبيبة.
وأشار إلى أن قرار إلغاء تمديد حالة الطوارئ له الكثير من الآثار الإيجابية على مصر في الداخل والخارج، موجهًا الشكر والتحية لكل من ساهم في تحقيق هذا الإنجاز المهم، وخاصة من رجال القوات المسلحة والشرطة المصرية الذين بذلوا الأرواح من أجل الوصول إلى هذه اللحظة التاريخية، داعيًا الله أن يتغمد شهداء الوطن برحمته وينزلهم منازل الأبرار.
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