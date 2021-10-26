انتخابات الأهلي.. خالد عبد الغفار يعتذر والخطيب يعلق

أعلن خالد عبد القادر، المرشح لمقعد عضوية مجلس إدارة الأهلي فوق السن ضمن قائمة محمود الخطيب، عن عدم استمراره في عملية الترشح للانتخابات التي سوف تجري يوم 26 نوفمبر المقبل.

وقال عبد القادر إنه قرر الترشح في البداية رغبة منه في خدمة الأهلي الذي يعشقه، ليقدم كل خبراته للمساهمة مع زملائه في تطوير أنشطة النادي وقطاعاته المختلفة، لكن بعد غلق باب الترشح وجد أن المرشحين للعضوية فوق السن ضمن قائمة محمود الخطيب ثمانية، وأن المطلوب وفقًا للائحة سبعة فقط، لذا قرر الاعتذار عن عدم الاستمرار في الترشح، لرفع الحرج عن الجميع ولدعم وحدة الصف خلف محمود الخطيب وقائمته كاملة. وأنه لم يكن يبحث عن منصب، بل كان يسعى لخدمة الأهلي الذي يحبه.

وأضاف أنه تواصل مع الخطيب وأبلغه اعتذاره ووضع نفسه تحت أمر النادى فى أى وقت.

وقال إن الكابتن الخطيب تمسك باستمراره ضمن القائمة للاستفادة من خبراته داخل مجلس الإدارة، لكن عاد وأكد عبد القادر أن خدمة الأهلي لا تحتاج إلى منصب، وأنه سيظل رهن إشارة ناديه، وأنه سوف يقوم بدعم قائمة الكابتن الخطيب.

وتمنى التوفيق لكل زملائه. فيما وجه الشكر لأعضاء الجمعية العمومية الذين طوقوه بثقة غالية وطالبوه بالترشح، مؤكدًا لهم أن ما لاقاه من حب سيظل محل تقدير.

وفي ذات السياق، وجه محمود الخطيب الشكر والتحية للمرشح خالد عبد القادر. وقال إنه من أبناء النادي الأوفياء، وإنه من الكفاءات الكبيرة التي كان يتمنى وجودها في الفترة القادمة، وإن اعتذاره عن عدم الاستمرار في الترشح لا يعني ابتعاده عن النادي، بل سيكون له دور من خلال مجلس الإدارة للاستفادة من خبراته المتنوعة، لا سيما وأنه لا يبحث عن مقعد في مجلس الإدارة بل يسعى لخدمة الأهلي، ثم ترفع عن المنصب ونحى رغبته الشخصية وترك الفرصة لزملائه، وهو شيء يحسب له، ضارباً المثل والقدوة لكل شباب الأهلي في الأجيال القادمة.