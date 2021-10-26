الداخلية تدعو بعثات دبلوماسية ومنظمات دولية ومجالس حقوقية لزيارة مركز الإصلاح والتأهيل بوادى النطرون

وجهت وزارة الداخلية الدعوة إلى عدد من البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية، وممثلى المجالس الحقوقية ولجان حقوق الإنسان بمجلسى النواب والشيوخ وعدد من الإعلاميين ومراسلى الوكالات الأجنبية لجولة تفقدية بمركز الإصلاح والتأهيل وادى النطرون التابع لقطاع الحماية المجتمعية خلال الأيام القادمة.
وشهد أوضاع السجناء داخل السجون المصرية تحسنا كبيرا في السنوات الأخيرة، وحققت وزارة الداخلية نجاحات متتالية في ملف حقوق الإنسان.
وخلال الشهور الماضية نظمت الداخلية العشرات من الزيارات لحقوقيين وممثلي الإعلام المصرى والأجنبى، للاطلاع عن قرب على ما يجرى في السجون المصرية، وأُتيحت للوفود حرية الحوار والالتقاء بالسجناء بكافة تنويعاتهم، وهو ما حول السجون إلى أبواب مفتوحة أمام العالم الخارجي، ليطلع مباشرة على ما يحدث، عملاً بقاعدة "ليس لدينا شيء نخفيه".
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