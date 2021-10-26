/658136/انخفاض-فى-درجات-الحرارة-اليوم-واحتمالية-سقوط-أمطار
يسعى الكثير من المواطنين إلى معرفة درجات الحرارة اليوم، لتحديد نوعية الملابس والظروف المناخية لذلك.
درجات الحرارة اليوم
ووفقًا لما أشارت إليه هيئة الأرصاد الجوية، فإه من المتوقع أن تكون فرصة الشبورة المائية صباحا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، مدن القناة ووسط سيناء، أما بالنسبة للرياح فهى خفيفة على معظم الانحاء نشطة على جنوب سيناء على فترات متقطعة.
إنخفاض درجات الحرارة اليوم.. واحتمالية سقوط أمطار
وفيما يتعلق بالأمطار لا زالت توجد فرصة لسقوط الأمطار على مناطق من السواحل الشمالية، تمتد خلال الأيام المقبلة للوجه البحرى وسلاسل جبال البحر الأحمر.
وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة مما يساعد على انخفاض درجات الحرارة نهارا
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