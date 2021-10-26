/658137/خالد-عبدالغفار-الدولة-المصرية-حرصت-على-زيادة-المؤسسات-التعليمية-بكافة-أشكالها-المختلفة

شارك الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أمس الإثنين، في فعاليات منتدى الشرق الأوسط لقادة الرأى في التعليم، والذي ينظمه اتحاد الجامعات العربية، خلال الفترة من 25-27 أكتوبر الجارى، بحضور د. عمرو عزت سلامة أمين عام اتحاد الجامعات العربية، ومشاركة 22 دولة، و7 وزراء للتربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي بدول (مصر، والمملكة العربية السعودية، والعراق، والأردن، وليبيا، وموريتانيا، واليمن)، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وزير التعليم العالي يشارك في فعاليات منتدى الشرق الأوسط

وفي كلمته، قدم الوزير عرضًا تفصيليًا حول تخصصات ومهارات المستقبل ومواءمتها من أجل التنمية، مشيرًا إلى أن 35% من الوظائف ستختفي خلال السنوات العشر القادمة، وأن 47% من الوظائف ستختفي خلال 25 عامًا؛ وذلك نتيجة التطور التكنولوجي الهائل والاقتصاد التشاركي، وظهور وظائف جديدة مرتبطة بإنترنت الأشياء، والبيانات الضخمة، والواقع الإفتراضي، والأمن الرقمي، والقياسات الحيوية، وغيرها.

وأضاف د. عبدالغفار أنه تم وضع استراتيجية للتعليم العالي والبحث العلمي تتماشى مع رؤية مصر 2030، وذلك لمواجهة التحديات التي تواجه منظومة التعليم، وتشمل عددًا من المحاور، من أهمها، التوسع في إنشاء مؤسسات التعليم العالي، والعمل على تحسين التصنيف الدولي لمؤسسات التعليم العالي، وتدويل نظام التعليم العالي، والتنافسية الدولية، وإتاحة المعلومات للطلاب بما يمكنهم من اختيار ما يتناسب مع قدراتهم، وتنويع مصادر التمويل، فضلاً عن تطوير المناهج التعليمية، وكذلك تحقيق جودة العملية التعليمية، وبناء مجتمع مبدع ومبتكر يُنتج العلم والتكنولوجيا والمعرفة ضمن نظام شامل يضمن القيمة التنموية للمعرفة والابتكار واستخدام مخرجاتها لمواجهة التحديات وتحقيق الأهداف الوطنية، بالإضافة إلى الوصول إلى أن تكون مصر واحدة من أفضل 30 اقتصاد عالمي قائم على المعرفة.

خالد عبدالغفار: الدولة المصرية حرصت على زيادة المؤسسات التعليمية بكافة أشكالها المختلفة

وأشار د. عبدالغفار إلى أن الدولة المصرية حرصت على زيادة المؤسسات التعليمية بكافة أشكالها المختلفة؛ لاستيعاب الطلب المتزايد على التعليم العالي، الذي انعكس على عدد الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة والتكنولوجية والمعاهد، التي تم إنشاؤها خلال الفترة الماضية، موضحًا أن عدد الجامعات الحكومية يبلغ 27 جامعة، والجامعات الخاصة 32 جامعة، و3 جامعات تكنولوجية، و6 أفرع للجامعات الدولية، مشيرًا إلى إنشاء 4 جامعات أهلية جديدة، هي جامعات (الملك سلمان الدولية، الجلالة، العلمين الدولية، المنصورة الجديدة)، ولها شراكات مع جامعات عالمية مرموقة، فضلاً عن أنها تعُد جامعات ذكية تضم تخصصات وبرامج علمية متميزة تتواكب مع احتياجات ومتطلبات الثورة الصناعية الرابعة والتكنولوجيات البازغة، والتحول الرقمي.