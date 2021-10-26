/658148/الشيخ محمد-بن-راشد-يقوم-بجولة-في-الجناح-المصري-المشارك-بإكسبو-2020-دبي
شهد الجناح المصري المشارك بإكسبو 2020 دبي زيارة من صاحب السمو الشيخ/ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي برفقة عدد من رموز وقيادات دولة الامارات وكان في استقباله الدكتور/ أحمد مغاوري رئيس التمثيل التجاري والمفوض العام للجناح المصري بإكسبو 2020 دبي.
دوت الخليج
الشيخ محمد بن راشد يقوم بجولة في الجناح المصري المشارك بإكسبو 2020 دبي
وقد اطلع سمو الشيخ على محتويات الجناح والتى تشمل اقسام الطاقة والزراعة والصناعة والمشروعات المصرية والمبادرات التنموية العملاقة والتابوت الأثري للكاهن بسماتيك . كما استمع سموه الى شرح عن التابوت وكيف يساهم وجوده في استكمال الفكرة التي يتم استعراضها في مجمل محتوى الجناح والتي يعبر عنها شعار مصر في اكسبو ٢٠٢٠ دبي وهو "مصر: عراقة تعزز المستقبل".
واشار مغاورى الى ان هذه الزيارة تأتى تتويجاً للاهتمام الكبير الذى يوليه الجانب الاماراتى للجناح المصرى حيث سبق وان قام عدد من الوزراء وكبار المسئولين بالحكومة الاماراتية بزيارة الجناح المصرى منذ الافتتاح وحتى اليوم وهو ما يعكس العلاقات التاريخية الوطيدة التى تربط شعبا البلدين الشقيقين .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الشيخ محمد بن راشد يقوم بجولة في الجناح المصري المشارك بإكسبو 2020 دبي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.