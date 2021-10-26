زينة تتصدر التريند بعدما أشادت بمحمد صلاح بهذه الطريقة..«صورة»

/658134/زينة-تتصدر-التريند-بعدما-أشادت-بمحمد-صلاح-بهذه-الطريقةصورة

تصدرت الفنانة المصرية زينة، مؤشرات الأكثر بحثا على موقع جوجل الشهير، بعدما هنأت لاعب كرة القدم الشهير، محمد صلاح بتألقة أمام مانشستر يونايتد في مباراة أول أمس بتسجيل هاتريك في مرمى الخصم، بطريقة ملفتة.

زينة تتصدر التريند

دوت الخليج يرصد سبب تصدر الفنانة زينة تريند الأكثر بحثا على موقع جوجل

نشرت زينة صورة لنجلها، وهو يرتدي تيشرت نجمنا المصري المحترف في صفوف ليفربول محمد صلاح، وعلقت عليها قائلة: “"ماعنديش أغلى من الصورة دي أبارك لك بيها، ربنا يحفظك ويحميك أنت وولادي ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله".

الجدير بالذكر، أنه حقق فريق ليفربول فوزا كبيرا على مانشستر يونايتد بخماسية دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي، واستطاع محمد صلاح أن يسجل 3 أهدف (هاتريك) لصالح ليفربول في المباراة.

نجوم الفن يهنئون محمد صلاح بكلمات مؤثرة

على نفس السياق حرص عدد كبير من نجوم الفن والغناء تهنأة النجم المصر، فخر العرب محمد صلاح بتوجيه بعض الرسائل والكلمات المؤثرة له، اذ قالت منى الشاذلي بأنه أضاف فخر وسعادة عريمة لمصر: ““نبات على فرحة بسبب محمد صلاح .. ونصحا اليوم اللي بعده بردو مبسوطين واحنا بنشوف العالم وهو بيتغنى باسمه .. شكرا على كل الفرحة والافتخار ده".

و نشرت الفنانة وفاء عامر، صورة لصلاح عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام»، وعلقت عليها قائلة: "الوحش المصري محمد صلاح، ربنا يحفظه من شر حاسد وحاقد".

كما نشرت الفنانة نجلاء بدر صورته عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام»، وعلقت عليها مهنئه الشعب المصري قائلة: "مبروك علينا وجودك".

زينة تتألق في مسلسل كله بالحب

وفي سياق أخر، تألقت الفنانة المصرية زينة في مسلسلها الرمضاني المنقضي “كله بالحب”، والذي تولى تأليفه السناريست محمد الشخيبي، إخراج عصام عبد الحميد، وشاركها البطولة أحمد السعدني، صابرين، سامر المصري، ريم البارودي، مصطفى درويش ويوسف عثمان، وأحدث جدلا واسعة عبر السوشيال ميديا وبين زينة وأبطال العمل بسبب تصدر زينة تتر المسلسل لثلاث مرات وإهمال باقي النجوم.