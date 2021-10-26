ياسمين صبري عن مسلسلها الرمضاني: «فكرته مؤثرة..ومليش علاقة بتأليفه»

/658135/ياسمين-صبري-عن-مسلسلها-الرمضاني-فكرته-مؤثرةومليش-علاقة-بتأليفه

حرصت الفنانة ياسمين صبري في أول لقاء تليفزيوني لها على نفي ما تم تداوله بشأن دخولها مجال التأليف لأول مرة من خلال مسلسلها الرمضان القادم مشيرا إلى أن تصريحاتها تم تحريفها وأنها ليس لديها أي خبرة في ذلك المجال.

دوت الخليج يرصد أخر تصريحات ياسمين صبري بشأن مسلسها الجديد

وقالت ياسمين صبري في لقائها ببرنامج The Insider بالعربي، كاشفة عن تفاصيل مسلسلها الجديد: “بعض الصحف حرفت تصريحات مع إحدى المجالات ولكن المسلسل فكرتي وأنا مدرستش التأليف ولا عندي خبرة فيه، فكرة المسلسل بتاعتي أما الكتابة للمؤلف محمد عبد المعطي”.

وتابعت موضحة سبب اختيارها للفكرة بأن قصة العمل مؤثرة بشكل قوي ولا علاقة لها بشخصيتها، وبعيدة كل البعد عنها.

ياسيمن صبري في معسكر مغلق لتصوير مسلسلها الجديد

ودخلت ياسمين صبري في معسكر مغلق لبدء تحضيرات مسلسلها الرمضاني الجديد والذي استقرات على «حلم ليال» كاسم مبدئي له، وتتعاو به مع الكاتب الكبير عبد الرحيم كمال، الذي قدم لها نصًا مأخوذًا عن رواية عالمية، تميل كباقي أعمال كمال، إلى الكتابات والأفكار الفلسفية، ومن المقرر أن تنتهي ياسمين من مرحلة الجلسات المبدئية خلال الأيام المقبلة، لتدخل بعدها في مرحلة التحضير وترشيح النجوم المشاركين معها في البطولة، ومن المقرر أن يشهد العمل الجديد تغيير جذري في نوعية الأدوار التي اعتاد الجمهور على رؤيتها من قبل ياسمين.

أخر أعمال الفنانة ياسمين صبري

يذكر أن أخر أعمال ياسمين صبري الرمضانية مسلسل «فرصة ثانية» من تأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة ياسمين صبرى، أحمد مجدى، أيتن عامر، هبة مجدى، دياب، إدوارد، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، سارة الشامى، محمد أبو داود، أحمد الشامى، نهال عنبر، عمرالشناوى، محمد جمعة وتميم عبده.

أزمة ياسمين صبري مع والدها

في سياق أخر، شن الدكتور أشرف صبري، رئيس جمعية الغوص والحفاظ على البيئة البحرية بالإسكندرية، هجومًا واسعًا على ابنته الفنانة ياسمين صبري زوجة رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة، وذلك بعد رفضها حضور زفاف شقيقها.

كتب والد ياسمين صبري عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: "فرح ابني بكره، ربنا رزقه بأجمل عروسة.. أما إن أمه وأخواته الأشقاء رفضوا حتي يباركوله، فربنا رزقه بأم تانية عملت كل حاجة، وأخوات تانيين لم تغريهم الأموال ولا طيارات وكدب وخداع اصبح لأبني اخوات جدد وأم جديدة حفظه الله من شياطين".