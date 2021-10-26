/658143/السادات-يرحب-بإلغاء-مد-حالة-الطوارئ-ويصفها-بالخطوة-الإيجابية-والمحفزة

أبدى محمد أنور السادات " رئيس حزب الإصلاح والتنمية " سعادته وترحيبه بقرار الرئيس السيسى بإلغاء مد حالة الطوارئ فى جميع أنحاء البلاد لأول مرة منذ سنوات بما يبعث رسالة طمأنينة وأمان وإستقرار ويجذب المزيد من الإستثمارات الأجنبية ويفتح أفاق جديدة لسوق العمل ويدفع حركة السياحة فى مصر بعد سنوات عانى فيها القطاع أزمات عديدة على أثر التخوفات من غياب الوعى والإستقرار.

دوت الخليج

وأكد السادات أن الغاء مد حالة الطوارئ يؤكد لكثيرين أيضا في الداخل والخارج أن مصر قد قطعت شوطا كبيرا فى طريق الاستقراروالتنمية المشهودة وعادت مرة أخرى واحة للأمن والأمان ولديها رؤية واضحة للتنمية المستدامة 2030 .

السادات يرحب بإلغاء مد حالة الطوارئ ويصفها بالخطوة الإيجابية والمحفزة

إعتبر السادات القرار خطوة جيدة ومطلوبة يستتبعها خطوات وإجراءات لتحقيق ما تهدف إليه وتؤكد عليه الإستراتيجية الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان التي أطلقت مؤخرا . كما سيكون له آثار إيجابية كبيرة للشركاء والأصدقاء بما يعزز الثقة والشراكة الحقيقية .

وكان الرئيس السيسي، أعلن عبر صفحته الرسمية عن قرار إلغاء حالة الطوارئ بالبلاد وجاء نص إعلان الرئيس كالتالي:"يسعدني ان نتشارك معاً تلك اللحظة التي طالما سعينا لها بالكفاح والعمل الجاد ، فقد باتت مصر ... بفضل شعبها العظيم ورجالها الأوفياء، واحة للأمن والاستقرار في المنطقة ؛ ومن هنا فقد قررت، ولأول مرة منذ سنوات، إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد.

هذا القرار الذي كان الشعب المصري هو صانعه الحقيقي علي مدار السنوات الماضية بمشاركته الصادقة المخلصة في كافة جهود التنمية والبناء .

وإنني إذ أعلن هذا القرار، أتذكر بكل إجلال وتقدير شهداءنا الأبطال الذين لولاهم ما كنا نصل إلي الأمن والإستقرار.

ومعا نمضي بثبات نحو بناء الجمهورية الجديدة مستعينين بعون الله ودعمه.

‏ دوت الخليج. دوت الخليج. دوت الخليج."