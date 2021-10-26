/658144/ميرفت-عبد-العظيم-إلغاء-حالة-الطوارئ-شهادة-ميلاد-للجمهورية-الجديدة

صرحت النائبة ميرفيت عبد العظيم عضو مجلس النواب، أن الرئيس قطع الطريق على اللغط وحملات التشويه والتضليل التي كانت تنطلق كل ٣ شهور عند تمديد حالة الطوارئ والتي كانت ضرورة ملحة في ظل أوضاع أمنية غير مستقرة ولأسباب يعلمها القاصي والداني.

دوت الخليج يرصد تعليق النائبة ميرفت عبد العظيم بشأن إلغاء مد حالة الطوارئ

إلغاء مد حالة الطوارئ

واشارت عضو مجلس النواب ميرفت عبد العظيم أن قرار الرئيس بإلغاء مد حالة الطوارئ وإبلاغه الشعب المصري هذا القرار بنفسه على صفحات التواصل الاجتماعي كخبر سعيد له دلالة عظيمة، فهو مؤشر كاشف ودامغ أن مصر الآن ليست كسابقتها على مدار سنين عانت من ظروف كانت كفيلة بإسقاط أكبر الدول، ولكن مصر دولة لا تسقط بفضل قيادتها الرشيدة وجيشها المخلص وشرطتها وشعبها الواعي.

الجمهورية الجديدة

وقالت عبد العظيم إن العالم الآن يدرك جيدًا أن هذا القرار هو شهادة ميلاد لعهد جديد أطلقه الرئيس للجمهورية الجديدة التى تطمئن وتطمح لحياة آمنة ولائقة بشعب صقلته أقدم حضارة في التاريخ واختبرته الأيام فكان دائما النجاح حليفا له.

وهنات عضو مجلس النواب الشعب المصري قائلة :" هنيئًا لنا ولبلدنا ببدء جني الثمار على جميع الأصعدة ومنها الأمن والاستقرار ورسالة لكل دول العالم وشعوبها ؛مصر تفتح أبوابها للجميع زائرين ومستثمرين بلا خوف أو تهديد فهي واحة الأمان والاستقرار عاشت مصر حرة قوية وثابتة لغد يليق بها وسلاما على كل شهيد سطر بدمه حروفا مضيئة في تاريخ مصر الجديدة.