/658145/زكي-عباس-قرار-إلغاء-مد-حالة-الطواريء-يعكس-حالة-الاستقرار-السياسي-والأمني-في-مصر

ثمن النائب زكي عباس عضو مجلس النواب قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإلغاء حالة الطوارئ وذلك بعد سنوات من فرضها، مشيرا إلى أن هذا القرار يعكس حالة الاستقرار السياسي والأمني، الذي تعيش فيها الدولة المصرية، بعد نجاح قوات الجيش والشرطة في القضاء على الإرهاب.

دوت الخليج يرصد تعليق النائب زكي عباس بشأن إلغاء مد حالة الطوارئ

إلغاء مد حالة الطوارئ

واضاف عضو مجلس النواب النائب زكي عباس أن إلغاء حالة الطوارئ يحقق عدد من المكاسب منها جذب مزيد من الاستثمارات وتوفير مناخ اقتصادي يسمح بمزيد من المشروعات، ويعطي مساحة أكبر لزيادة الإنتاج واستكمال الدولة لمشروعاتها القومية والخدمية لافتا إلي أن الدولة بدأت مرحلة جديدة من البناء والتنمية و تعزز الاوضاع الاقتصادية وتوفير حياة كريمة للآلاف من المواطنين.

مكافحة الارهاب

وأشاد النائب زكي عباس، عضو مجلس النواب، بالدور الكبير الذي بذله رجال القوات المسلحة والشرطة، في استعادة مكانة الدولة وفرض الأمن والأمان والقضاء على العناصر والجماعات الارهابية التي كانت تستهدف الأبرياء وتسعى إلى نشر الفوضى والعنف في الدولة المصرية مشيرا إلى أن ما نحن فيها الان من استقرار وتنمية دفعت الدولة ثمنه من أرواح أبطالها من الجيش والشرطة على مدار سنوات مشيرا الي أن الحرب على الارهاب لم تشغل الدولة المصرية يوما عن تنفيذ مشروعاتها القومية الكبرى حيث كانت الدولة تحارب الإرهاب وفي نفس الوقت تبني وتعمر وتبدأ بناء الجمهورية الجديدة، بما في ذلك أرض سيناء التي شهدت العشرات من المشروعات القومية والخدمية .