تعرف على هدافى الزمالك في مواجهات إنبي

يستضيف فريق إنبى نظيره الزمالك في الثامنة مساء اليوم، الثلاثاء، على ملعب بتروسبورت في أولى مواجهات الفريقين في مسابقة الدورى الممتاز للموسم الجديد.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويسعى الفارس الأبيض بحصد بطولة الدوري المصري، والبداية ستكون من ضربة البداية أمام إنبي، الذي يتفوق عليه الزمالك في عدد الانتصارات والأهداف على مدار التاريخ.

ويمتلك الزمالك سجلا تهديفي قويا في مواجهات إنبي برصيد 50 هدفا، ويتقاسم أكثر من لاعب صدارة الهدافين، يأتي في مقدمتهم عبد الحليم علي نجم الزمالك في فترة الألفية برصيد 3 أهداف، يليه عمرو زكي ومحمود عبد الرازق “شيكابالا” ومحمود علاء، بنفس الرصيد ويتساوى معهم محمود عبد المنعم.

ويأتي المغربي أشرف بن شرقي ويوسف إبراهيم “أوباما” وأسامة حسن وطارق السيد في المرتبة الثانية لهدافي مباريات الزمالك وإنبي برصيد هدفين لكل منهم.

وكان الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأبيض أعلن قائمة الفريق التي ستخوض المباراة وتضم كلا من: حراسة المرمى: محمد أبو جبل – محمد عواد خط الدفاع: حمزة المثلوثي – محمود حمدي “الونش” – محمود علاء – محمد عبد الغني – عبد الله جمعة – محمد عبد الشافي خط الوسط: طارق حامد – أحمد سيد “زيزو” -أشرف بن شرقي – محمد أشرف “روقا” – إسلام جابر – محمود عبد العزيز – إمام عاشور – محمد أوناجم – مصطفى فتحي خط الهجوم: يوسف إبراهيم “أوباما” – سيف الدين الجزيري – عمر السعيد.

عتذر نادي بيراميدز عن عدم استضافة ملعبه ٣٠ يونيو بالدفاع الجوي، مباراة نادي الزمالك أمام نظيره انبي والمحدد لها يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الأولى من الدوري الممتاز وذلك بسبب أعمال الصيانة الدورية التي تجرى حاليا في الملعب.

حيث أكد نادي بيراميدز أنه يستقبل جميع الأندية والمنتخبات بكل رحابة وسعادة وفخر في ظل علاقاته المتميزة بجميع عناصر المنظومة الكروية المصرية، ويوافق على استضافة ملعبه للمباريات المطلوبة طالما كان متاحا، وهو ما حدث العام الماضي من استضافة مباريات لنادي الزمالك مع نهاية الموسم الكروي، وكذلك لمنتخب مصر الأول، ولقاءات بالبطولة العربية للشباب، ولكن بما لا يتعارض مع مصلحة الملعب وأعمال الصيانة التي تتم به وكذلك مصلحة فريق نادي بيراميدز.