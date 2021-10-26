/658147/هشام-حسين-عن-إلغاء-الطوارئ--يجب-أن-ننحني-إحتراما-لأرواح-الشهداء-الذين-أوصلونا-لهذه-اللحظة-التاريخية

وصف هشام حسين أمين سر لجنة المقترحات والشكاوى بمجلس النواب، قرار الرئيس السيسي بإلغاء مد العمل بحالة الطوارئ بأنه "قرار شجاع في توقيت دقيق يؤكد التزام مصر بضمانات حقوق الأنسان أمام المجتمع الدولي بما لا يتعارض مع ضرورات الأمن القومي المصري"، لافتا إلى أن يحدث القرار إنفراجة في عدد من الملفات المعلقة بحسب تعبيره.

دوت الخليج يرصد تعليق النائب هشام حسين بشأ إلغاء مد حالة الطوارئ

حالة الطوارئ

وأكد النائب هشام حسين، أن قرار عدم تمديد حالة الطورئ هو بمثابة إعلان إنتصار الدولة المصرية على الإرهاب، مضيفا "في هذه اللحظة التاريخية يجب أن ننحني أحتراما لأرواح الشهداء الذين بذلوا حياتهم فداءا لكي ينعم شعب مصر بالأمان وينعم المواطن المصرى بحريته"، مشيرا إلى ان إستخدام مصطلح "واحة للأمن والاستقرار في المنطقة" في وصف وضع مصر وفقا لما ورد في تغريدة الرئيس السيسي هو توصيف دقيق لحقيقة الأوضاع في مصر.

وأشار النائب هشام حسين، إلى ان هذا القرار هو تأكيد لحسن نوايا القيادة السياسية ، وأنها أستخدمت حالة الطوارئ فقط من أجل إرساء قواعد الأمن وبدون أي تجاوز لنصوص القانون ، وعندما تم الانتهاء من هذه المهمة تم تعطيل الطوارئ والعودة إلى النصوص القانونية الطبيعية.