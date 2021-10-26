هدى المفتى بإطلالة ملفتة من كواليس مسلسل «بيمبو»..صور

/658150/هدى-المفتى-بإطلالة-ملفتة-من-كواليس-مسلسل-بيمبوصور

شاركت الفنانة الشابة هدى المفتى الجمهور بمجموعة صور عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، ظهرت بها بشكل ملفت وبدت عليها تغيير بعض من ملامح وجهها لتتناسب مع شخصيتها في مسلسلها الجديد «بيمبو».

دوت الخليج يرصد صور من كواليس مسلسل «بيمبو» لـ هدى المفتى

وظهرت المفتي في الصور بفستان مشجر، كشف عن جزء من قدمها، وارتدت حذاء رجالي عليه شراب أبيض، الأمر الذي لفت انتباه عدد كبير من متابعيها، ووضعت بعض المكياج الذي أسفر عن تغير ملامح وجهها ولكن ليس بدرجة كبيرة.

وكانت نشرت هدى المفتي مقطع فيديو عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، وهي تتدرب على رياضة التسلق استعدادا لتصوير مسلسلها الجديد «بيمبو»، وعلقت المفتي على مقطع الفيديو قائلة: “من تحضيرات بيمبو”.

وأعلن المخرج عمرو سلامة عن المشاركين في بطولة المسلسل وهم هدى المفتي، أحمد مالك، وويجز، ومن المقرر عرضه خلال منصة شاهد الإلكترونية.

هدى المفتي تتألق في فيلم ديدو

يذكر أن، أخر أعمال هدى المفتي هو مشاركتها في فيلم ديدو الذي يعرض حاليا بدور العرض السينمائية وشهد نجاحا ملحوظا في اولى أيام عرضه قبل أن يخطتف فيلم “ مش أنا” لتامر حسني هذا النجاح.

ينمتي الفيلم الى أعمال عقلة الاصبع ويدول حول، شخصية "فنانس" وهو عالم مشهور ولديه معمل اختبارات يصنع لنفسه به عدة تجارب فى هيئة العملاق، وهى الشخصية الطبيعية لأى إنسان، يكتشفه الأبطال فيقوم بتحويلهم إلى أقزام بحجم عقلة الاصبع وتدور الأحداث في محاولتهم العودة لحجمهم الطبيعي.

فيلم ديدو بطولة كريم فهمى، وأحمد فتحى، وحمدى الميرغنى، ومحمد ثروت، وهدى المفتى، ومجموعة من ضيوف الشرف، منهم أحمد فهمى، وهشام ماجد، وشيكو، وسيناريو وحوار كريم فهمى، وإخراج عمرو صلاح.

هدى المفتي تتصدر التريند بسبب كليب «الدنيا بترقص» مع عمرو دياب

وكانت قد تصدرت الفنانة هدى المفتي مؤشرات الأكثر بحثا على موقع جوجل، بعد مشاركتها في كليب أغنية «الدنيا بترقص» للفنان عمرو دياب الذي حاز على تريند رقم 3 على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، فضلا عن وصول عدد مشاهدات الكليب الى 2.2 مليون مشاهد خلال يوم واحد فقط من طرحها على القناة الرسمية لشركة الاتصالات المعلن عنها.

أغنية «الدنيا بترقص» ومن كلمات ملاك عادل، لحن محمد يحيى، توزيع أحمد إبراهيم، ميكساج وديجيتال ماستر أمير محروس، وإخراج طارق العريان.