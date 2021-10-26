/658151/عمرو-السنباطي-الغاء-مد-حالة-الطوارئ-انتصار-على-الارهاب-و-نجاح-للدولة-على-العناصر-المتطرفة

اكد النائب عمرو السنباطي عضو مجلس النواب بحزب مستقبل وطن عن دائرة مصر الجديدة و مدينة نصر ، أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بإلغاء مد حالة الطوارئ في البلاد بعد سنوات من تطبيقه ، يعني انتصار للدولة المصريه على الارهاب و يؤكد نجاحها في تحقق الامن و الاستقرار . و قال السنباطي ان ما تحقق جاء بفضل الجهود التي بذلتها الدولة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ، وبفضل رجال القوات المسلحة، و الشرطة المصرية، و بعد معركة خاضتها الدولة ضد الجماعات المتطرفة .

السنباطي يشيد بجهود الدولة و يؤكد : جعلت سيناء على رأس الخريطة التنموية في مصر

و تابع السنباطي " و لا شك ان ما تحقق من استقرار امني جاء بفضل دماء الشهداء ، الذين دفعوا ارواحهم ثمنا للوصول لهذه اللحظة التي تعلن فيها الدولة انها لا تحتاج لاي اجراءات استثنائية " ، لافتا في الوقت ذاته ان الدولة ستتصدى في الوقت المناسب لاي محاولات من شانها العبث باستقرار الدولة المصرية .

ووجه السنباطي تحية لأبطال القوات المسلحة والشرطة ، الذين ضحوا بأرواحهم وكتبوا بدمائهم شهادة نجاح وتطهير الأرض من بقايا الجماعات الإرهابية، مشيدا في ذات الوقت بجهود الدولة التي تجعل سيناء على رأس الخريطة التنموية في مصر .

عمرو السنباطي: الغاء مد حالة الطوارئ انتصار على الارهاب و نجاح للدولة على العناصر المتطرفة

وقال السنباطي ان القرار يأتي في توقيت تنطلق فيه الدولة نحو مزيد من البناء و تشجيع الاستثمارات و السياحة ، بما يدعم اقتصادها و ينطلق بها نحو مزيد من التقدم و النمو و الازدهار

و اوضح السنباطي ان الاستقرار الامني يتم ترجمته في تحقيق الاستقرار الاقتصادي مضيفا:” ما تحقق ينعكس على تزايد معدلات الاستثمار المحلية والأجنبية و ينعكس على انتعاش قطاع السياحة ايضا” .

الجدير بالذكر ان الرئيس عبد الفتاح السيسي، أعلن إلغاء مد حالة الطوارئ، قائلا " يسعدني ان نتشارك معاً تلك اللحظة التي طالما سعينا لها بالكفاح والعمل الجاد، فقد باتت مصر، بفضل شعبها العظيم ورجالها الأوفياء، واحة للأمن والاستقرار في المنطقة.

و اضاف : ومن هنا فقد قررت، ولأول مرة منذ سنوات، إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، و هذا القرار الذي كان الشعب المصري هو صانعه الحقيقي علي مدار السنوات الماضية بمشاركته الصادقة المخلصة في كافة جهود التنمية والبناء.

وقال الرئيس السيسي: وإنني إذ أعلن هذا القرار، أتذكر بكل إجلال وتقدير شهداءنا الأبطال الذين لولاهم ما كنا نصل إلي الأمن والاستقرار، ومعا نمضي بثبات نحو بناء الجمهورية الجديدة مستعينين بعون الله ودعمه، دوت الخليج، دوت الخليج، دوت الخليج.