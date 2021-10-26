/658149/محمد-السلاب-إلغاء-مد-الطوارئ-رسالة-قوية-لجذب-مزيد-من-الاستثمارات-إلى-مصر

قال النائب محمد مصطفى السلاب وكيل أول لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي التاريخى اليوم بإلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، رسالة قوية جدا للعالم بأكمله على أن مصر هى بلد الأمن والأمان والاستقرار، ولم يعد يشغلها الآن سوى البناء وجذب الاستثمارات، بعد أن نجحت بجدارة فى حربها الضروس ضد الإرهاب.

دوت الخليج يرصد تعليق السلاب بشأن إلغاء حالة الطوارئ حالة الطوارئ وأكد النائب محمد السلاب على أن المستثمر الأجنبى يبحث عن الاستقرار السياسى لأن رأس المال جبان، وهو ما تتميز به مصر التى تمكنت من القضاء على الإرهاب بتضحيات ودماء شهدائها الأبرار، ولم يعد مجال الآن سوى العمل ومزيد من الاستثمار فى كل المجالات. الاستثمارات الاجنبية وشدد السلاب على أن مصر هى أولى الدول جذبا للاستثمار الأجنبى المباشر فى أفريقيا، وهو ما يؤكد قدرتها على جذب المزيد من الاستثمارات فى العديد من المجالات فى ظل سعى الدولة المتواصل لفتح المجال أمام القطاع الخاص للاستثمار، لافتا إلى أن إلغاء مد حالة الطوارئ سيدعم جهود مصر فى مزيد من الترويج للاستثمار فى جميع أنحاء البلاد، خاصة فى المناطق الأكثر احتياجا للتنمية.

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