النائب محمود تركي يشيد بقرار إلغاء مد حالة الطوارىء.. ويؤكد: سيكون له تأثير إيجابيا إقليميًا وعالميًا

/658154/النائب-محمود-تركي-يشيد-بقرار-إلغاء-مد-حالة-الطوارىء-ويؤكد-سيكون-له-تأثير-إيجابيا-إقليميا-وعالميا

أشاد النائب محمود تركي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب النور، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بشأن إلغاء مد حالة الطوارىء بجميع أنحاء البلاد، وذلك بعد سنوات طويلة من تطبيق قانون الطوارىء.

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وقال "تركي"، إن إعلان الرئيس لهذا القرار نتيجة جهود مضنية قامت بها الدولة المصرية على مدار السنوات الماضية، ساعدها في ذلك رجال مخلصين ضحوا بأرواحهم فداءً لبلدهم، و مواطنين صمدوا و لم يترددوا لحظة عن المشاركة في بناء وطنهم، مشيرًا إلى أن هذا القرار سيكون له تأثير إيجابي إقليميًا وعالميًا.

النائب محمود تركي يشيد بقرار إلغاء مد حالة الطوارىء

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن مصر عانت كثيرًا من الإرهاب وعدم الاستقرار، وقد جاء الوقت الذي تتخلص فيه من عدم الاستقرار الأمني، مؤكدًا أن إلغاء مد حالة الطوارىء بجميع أنحاء البلاد انتصار حقيقي للأمن المصري وخصوصا في مرحلة مستقبل مشرق ينتظره العالم أجمع بعد إعلان الجمهورية الجديدة وما تشهده مصر من مشروعات قومية وعلى رأسها حياة كريمة ( مشروع القرن ) تسعى فيه القيادة السياسية جاهدة لبناء الإنسان قبل بناء البنيان.

الجدير بالذكر ان الرئيس عبد الفتاح السيسي، أعلن إلغاء مد حالة الطوارئ، قائلا " يسعدني ان نتشارك معاً تلك اللحظة التي طالما سعينا لها بالكفاح والعمل الجاد، فقد باتت مصر، بفضل شعبها العظيم ورجالها الأوفياء، واحة للأمن والاستقرار في المنطقة.

و اضاف : ومن هنا فقد قررت، ولأول مرة منذ سنوات، إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، و هذا القرار الذي كان الشعب المصري هو صانعه الحقيقي علي مدار السنوات الماضية بمشاركته الصادقة المخلصة في كافة جهود التنمية والبناء.

وقال الرئيس السيسي: وإنني إذ أعلن هذا القرار، أتذكر بكل إجلال وتقدير شهداءنا الأبطال الذين لولاهم ما كنا نصل إلي الأمن والاستقرار، ومعا نمضي بثبات نحو بناء الجمهورية الجديدة مستعينين بعون الله ودعمه، دوت الخليج، دوت الخليج، دوت الخليج.