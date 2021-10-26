محمد الجارحي: القيادة السياسية تكتب فصلاً جديداً في حكاية الجمهورية الجديدة بإلغاء حالة الطوارئ

/658155/محمد-الجارحي-القيادة-السياسية-تكتب-فصلا-جديدا-في-حكاية-الجمهورية-الجديدة-بإلغاء-حالة-الطوارئ

أشاد النائب محمد الجارحي، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بإلغاء مد حالة الطوارئ، مؤكدا أنه قرار تاريخي وشجاع وسباق للرئيس عبد الفتاح السيسي.

دوت الخليج يرصد تعليق محمد الجارحي بشأن قرار إلغاء حالة الطوارئ

حالة الطوارئ

وأكد النائب محمد الجارحي، أن القيادة السياسية المصرية تكتب اليوم فصلاً جديداً في حكاية الوطن والجمهورية الجديدة، معلنة مصر آمنة وحرة لتعيش حقبة جديدة يجني المصريون فيها ثمار الصبر والتضحية والعمل.

وكان الرئيس السيسي، أعلن عبر صفحته الرسمية عن قرار إلغاء حالة الطوارئ بالبلاد وجاء نص إعلان الرئيس كالتالي:"يسعدني ان نتشارك معاً تلك اللحظة التي طالما سعينا لها بالكفاح والعمل الجاد ، فقد باتت مصر ... بفضل شعبها العظيم ورجالها الأوفياء، واحة للأمن والاستقرار في المنطقة ؛ ومن هنا فقد قررت، ولأول مرة منذ سنوات، إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد.

هذا القرار الذي كان الشعب المصري هو صانعه الحقيقي علي مدار السنوات الماضية بمشاركته الصادقة المخلصة في كافة جهود التنمية والبناء .

وإنني إذ أعلن هذا القرار، أتذكر بكل إجلال وتقدير شهداءنا الأبطال الذين لولاهم ما كنا نصل إلي الأمن والإستقرار.

ومعا نمضي بثبات نحو بناء الجمهورية الجديدة مستعينين بعون الله ودعمه.

‏ دوت الخليج. دوت الخليج. دوت الخليج."