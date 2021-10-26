فيديو- بالأرقام.. مايا مرسى تعرض نسبة تمثيل المرأة فى المؤسسات الرسمية

جدة - نرمين السيد - قالت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة، إن نسبة تمثيل المرأة فى البرلمان ارتفعت إلى 28%، وضاعف الرئيس عبدالفتاح السيسى، التعيينات بمجلس الشيوخ إلى 14%، وكما ارتفعت نسبتها فى مجلس الوزراء إلى 25%، و56% فى السلك الدبلوماسى، و27% فى مناصب نائبات الوزراء، و31% فى نائبات المحافظين، و44% عضوات فى المجلس القومى لحقوق الإنسان.





وأضافت الدكتورة مايا مرسى، أثناء إلقاء كلمة مصر أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة حول حقوق المرأة ومواجهة أشكال التمييز، اليوم الثلاثاء، أنه تم تعيين مستشارة لرئيس الجمهورية للأمن القومى عام 2014 لتكون أول امرأة تتولى هذا المنصب الرفيع وتعد ضمن 12 مستشارا لرؤساء الجمهوريات فى العالم. وأوضحت رئيسة المجلس القومى للمرأة، أنه لأول مرة فى تاريخ مصر تصل سيدتان إلى منصب محافظ، وأول رئيسة للمحكمة الاقتصادية، وأول نائبة لمحافظ البنك المركزى، وأول رئيسية لمجلس حقوق الإنسان، وتدير سيدة منتدى شباب العالم، ووكيلة لمجلس الشيوخ. وأشارت إلى أنه 1988 سيدة من إجمالى 4635 بهيئة النيابة الإدارية، و677 مستشارة بهيئة قضايا الدولة، و37 مستشارة لرئيس هيئة قضايا الدولة، و66 قاضية، وجاءت الخطوة التاريخية بعد 71 عاما من النضال بتعيين 98 قاضية للعمل بمجلس الدولة و11 فى النيابة العامة.

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