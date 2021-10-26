جامعة الإسكندرية تنشر 70 بحثا جديدا فى مجلات سكوبس العالمية

جدة - نرمين السيد - أعلن الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، عن نشر 70 بحثا متميزا لأعضاء هيئة تدريس بالجامعة هذا الأسبوع ضمن المجلات المرفوعة على منصة "سكوبس‏Scopus"‏ العالمى.





وأوضح رئيس الجامعة أن نتائج هذا الأسبوع أظهرت أن النشر الدولى بلغ 70 بحثا فى عدة تخصصات منها "العلوم الأساسية والعلوم الطبية والهندسة" وغيرها. وقال قنصوه، أن أعلى دولة اشتركت مع مصر فى النشر هذا الأسبوع المملكة العربية السعودية "16 بحثا"، تلتها المملكة المتحدة "8 أبحاث"، فإيطاليا والولايات المتحدة الأمريكية "5 أبحاث" لكل منهما، فكندا والصين وأسبانيا (3 أبحاث) لكل منهم، وغيرهم من دول العالم. وهنأ رئيس جامعة الإسكندرية، الأساتذة المنشورة أبحاثهم ضمن القائمة، متمنيا لهم مزيدا من التقدم وتحقيق الإنجازات العلمية التى ترفع اسم الجامعة فى كل المحافل والتصنيفات العلمية العالمية.

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