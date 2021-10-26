صور.. إزالة 106 إعلانات مخالفة بشوارع وكورنيش الإسكندرية

جدة - نرمين السيد - وأسفرت الحملة عن إزالة 106 إعلانات مخالفة بأحياء العامرية ثان والجمرك والمنتزه ثان ووسط، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين. وكان اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، قد وجه الأجهزة التنفيذية بإزالة جميع الإعلانات المخالفة على مستوى الأحياء، حفاظا على المظهر الحضارى وأموال الدولة. وشدد المحافظ على استمرار الحملات الدورية والمفاجئة بنطاق الأحياء لإزالة كافة الإعلانات المخالفة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة تجاه المخالفين.

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