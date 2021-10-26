الرئيس السيسى يصدق على قانون الموارد المائية والرى

جدة - نرمين السيد - ويأتى القانون -الذى وافق عليه مجلس النواب- فى إطار الاتجاه نحو تبنى برامج التنمية الشاملة، من خلال تحسين إدارة المياه، ورفع كفاءة استخداماتها والبحث عن مصادر غير تقليدية للمياه تدعم محاور الميزان المائى.



ويمثل القانون خطوة جادة نحو تحقيق الأمن المائى والالتفات إلى صون وحماية الأصول الضخمة ذات الصلة بالموارد المائية، والتى تتمثل فى (55 ألف كم) مجارى مائية من الترع والمصارف، و48 ألف منشأة (قناطر، سحارات، كبارى، محطات).

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