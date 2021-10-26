الاتحاد الأوروبى: خزان مياه أرض اللواء نموذج ناجح للتعاون

جدة - نرمين السيد - أكد ممثلو الاتحاد الأوروبى والوكالة الفرنسية للتنمية، أن مشروع خزان مياه أرض اللواء، يعتبر نموذجًا ناجحًا للتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومختلف أجهزة الدولة المصرية، معتبرين أن الاتحاد الأوربى والوكالة الفرنسية للتنمية شركاء استراتيجيين لمصر وداعمين لجهود التنمية فى جميع أنحاء الجمهورية، خصوصًا جهود التنمية المستدامة فى المناطق الأكثر احتياجًا.





وصرحت إيلودى مونتاجو نائب مدير الوكالة الفرنسية للتنمية بالقاهرة، خلال مشاركتها فى افتتاح مشروع خزان مياه منطقة أرض اللواء، عن سعادتها معتبرة الخزان "أحد أهم وأنجح المشروعات التى نفذتها الوكالة الفرنسية للتنمية بتمويل من الاتحاد الأوروبى وبالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات ومحافظة الجيزة وشركة مياه الشرب، حيث سيوفر الخزان مياه الشرب لعشرات الآلاف من المواطنين بالمنطقة".

وأضافت إيلودى، أن توفير بيئة أفضل للمواطنين ومن ضمنها تسهيل حصولهم على مياه الشرب، يعد من أحد الأهداف التى تعمل على تنفيذها الحكومة المصرية والوكالة الفرنسية.

كما صرحت رشا سرى المتحدث الإعلامى باسم مفوضية الاتحاد الأوروبى بمصر، أن زيارة أوليفر فارهيلى المفوض الأوروبى لدول الجوار والتوسع إلى مشروع خزان مياه أرض اللواء الناجح، تدل على مدى التعاون المثمر لسنوات بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبى ووكالات التنمية الأوربية، مؤكدة على أن الاتحاد الأوربى دائما وأبدا شريكا وداعما لجهود التنمية فى مصر فى جميع أنحاء الجمهورية، لا سيما جهود التنمية المستدامة فى المناطق التى تحتاج إلى أساليب أو وسائل العيش الكريم من المياه والبنية التحتية والصرف الصحى.

من جانبه، أكد أحمد راشد محافظ الجيزة، أثناء استقباله لوفد المفوضية الأوروبية والوكالة الفرنسية أن المشروعات التى تم تنفيذها بالتعاون مع الجانبين ساهمت فى إحداث نقلة حضارية لسكان تلك المنطقة، استفاد منها حوالى 388 ألف مواطن وساهمت بشكل كبير فى القضاء على ما كانت تعانيه من نقص فى بعض الخدمات.

وأوضح المهندس مدحت مسعود رئيس القطاع المركزى للتنمية المجتمعية والبشرية بجهاز تنمية المشروعات، أن الشراكة بين الجهاز والاتحاد الأوروبى هى شراكة استراتيجية وعميقة من خلال عدد من اتفاقيات التعاون بين الجانبين فى السنوات الماضية مشيرا إلى أنها تتفق مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأضاف مسعود، خلال العرض الفنى الذى قدمه أمام وفد المفوضية الأوروبية والوكالة الفرنسية للتنمية عن تفاصيل المشروعات التى تم تنفيذها بمحافظة الجيزة فى إطار برنامج الارتقاء الحضرى، أنه تم الانتهاء من تنفيذ خزان المياه الأرضى بمنطقة أرض اللواء الذى تصل سعته إلى 6 آلاف متر مكعب، ويوفر الاحتياجات اليومية من مياه الشرب النقية لنحو 35 ألف أسرة من أهالى منطقة أرض اللواء، مشيرًا إلى أن تكلفة تنفيذ الاعمال المدنية للخزان بلغت 19 مليون جنيه مصرى بالإضافة الى مساهمة المحافظة و شركة مياه الشرب فى تكلفة الأعمال الكهروميكانيكية.

ولفت إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ عدد من المشروعات الأخرى لتطوير منطقة أرض اللواء منها إحلال وتجديد شبكات المياه والصرف الصحى بمنطقتى الصفطاوى وسلامة الراضى بتكلفة تبلغ 56 مليون جنيه، بالإضافة إلى مشروع خط الطرد لتوصيل مياه الشرب من الخزان إلى شبكات المياه بنفس المنطقتين بتكلفة قدرها 19 مليون جنيه وبذلك تصبح إجمالى مبالغ المشروعات التى تم الانتهاء منها فى منطقة أرض اللواء بمحافظة الجيزة حوالى 94 مليون جنيه.

جاء ذلك فى إطار افتتاح وفد رفيع المستوى، مشروع خزان مياه أرض اللواء والذى أشرف على تنفيذه جهاز تنمية المشروعات بالتعاون مع محافظة الجيزة وشركة مياه الشرب فى إطار مشروعات برنامج الارتقاء الحضرى بالمناطق غير المخططة والممول من الاتحاد الأوروبى "EU" والوكالة الفرنسية للتنمية "AFD".

تم افتتاح المشروع بحضور أوليفر فارهيلى مفوض الاتحاد الأوروبى لدول الجوار والتوسع، وكريستيان برجر سفير الاتحاد الأوروبى بمصر، وإيلودى مونتاجو نائب رئيس مكتب الوكالة الفرنسية للتنمية، وكان فى استقبالهم أحمد راشد محافظ الجيزة، والمسؤولين بالجهاز التنفيذى للمحافظة وشركة مياه الشرب بالجيزة، والمهندس مدحت مسعود رئيس القطاع المركزى للتنمية المجتمعية والبشرية بجهاز تنمية المشروعات، والمهندس حاتم مكرم مدير فرع الجهاز بالجيزة ولفيف من مسؤولى الجهاز.