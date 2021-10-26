مايا مرسى: توفير خطوط للإبلاغ عن ضحايا العنف ضد المرأة بمختلف المؤسسات

وأضافت الدكتورة مايا مرسى، أثناء إلقاء كلمة مصر أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة حول حقوق المرأة ومواجهة أشكال التمييز، اليوم الثلاثاء، أنه تم توفير خطوط للإبلاغ لمساعدة ضحايا العنف بأشكاله فى المجلس القومى للمرأة ووزارتى الداخلية والنقل والمجلس القومى للطفولة والأمومة والأمانة العامة للصحة النفسية ومكتب النائب العام.
وأوضحت أن مكاتب دعم المرأة بالمحاكم استقبلت 552 حالة، وبلغ عدد المترددات على مكاتب مساعدات الأشخاص ذوى الإعاقة فى جميع المحاكم 1177 سيدة بخلاف مكاتب تسوية النزاعات الأسرة بمحاكم الأسرة.
وأشارت إلى أنه تم إنشاء 3 عيادات للطب الشرعى للكشف على المجنى عليهن من النساء فى جرائم العنف والاعتداء الجنسى، وتم اختيار مصر ضمن أول 10 دول فى منطقة الدول العربية لتطبيق نموذج حزمة الخدمات الأساسية لصندوق الأمم للسكان وهيئة الأمم المتحدة للمرأة لجهودها فى تمكين المرأة وحمايتها من جميع أشكال العنف والمساواة بين الجنسين.
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