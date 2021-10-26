المؤسسات الدينية: إلغاء حالة الطوارئ مؤشر إيجابي لاستقرار الدولة المصرية

قال الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم: إن قرار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بإلغاء تمديد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد هو إنجاز حقيقي يضاف إلى قائمة الإنجازات التي حققتها الدولة المصرية في مجالات عدة خلال الفترة الأخيرة.

وأضاف في بيان أن هذا القرار يعكس مدى الاستقرار الذي حققته مصر بفضل استراتيجيتها الحكيمة في إدارة ملفات عدة، وعلى رأسها ملف محاربة الإرهاب الذي أَوْلَتْهُ مصر أهميةً كبرى حتى تحقق الاستقرار والأمان في مصرنا الحبيبة.

وأشار مفتي الجمهورية إلى أن قرار إلغاء تمديد حالة الطوارئ له الكثير من الآثار الإيجابية على مصر في الداخل والخارج، موجهًا الشكر والتحية لكل من ساهم في تحقيق هذا الإنجاز المهم، وخاصة من رجال القوات المسلحة والشرطة المصرية الذين بذلوا الأرواح من أجل الوصول إلى هذه اللحظة التاريخية، داعيًا الله أن يتغمد شهداء الوطن برحمته وينزلهم منازل الأبرار.

من جانبه، أشاد محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بقرار سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بعدم مد حالة الطوارئ مؤكدا أنه قرار جرئ وشجاع يتسق مع شجاعة سيادة الرئيس و رؤيته الثاقبة للأمور ، وهو مؤشر إيجابي لاستقرار الدولة المصرية و أنها واحة أمن وأمان بفضل الله عز وجل ثم بفضل تضحيات أبنائها البواسل ولا سيما من ضحوا بأنفسهم من الشهداء العظام في سبيل أمنها وأمانها .

وقال وزير الأوقاف :تابعنا بفخر حالة الترحاب الكبير وطنيا ودوليا بهذا القرار الشجاع ، الذي يؤكد أن مصر ماضية بقوة في بناء دولة ديمقراطية حديثة تعبر عن الجمهورية الجديدة ، جمهورية البناء والتعمير والعبور بمصر نحو مستقبل عظيم بإذن الله تعالى .

و أكد أن هذا القرار واحد من القرارات العظيمة الشجاعة التي اتخذها سيادة الرئيس ، والتي أذهلت الكثيرين عند صدورها وسرعان ما تحولت إلى واقع ملموس ، مثل قرار إنشاء المجري الملاحي الثاني لقناة السويس والذي تم في عام واحد ، وقرار القضاء على فيروس c ، والذي تحول إلى تجربة تدرس عالميا، ومبادرة 100مليون صحة ، ومبادرة حياة كريمة ، ومبادرات الحماية الاجتماعية وتطوير الريف المصري ، والعاصمة الإدارية الجديدة ، وكل ما يتصل بالمشروعات القومية والبنية التحتية ، ليأتي هذا القرار الشجاع بعدم مد حالة الطوارئ بمثابة تتويج لجهود عظيمة بذلت في بناء الدولة المصرية في عهد سيادته، وتحيا مصر .