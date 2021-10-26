/658164/اشادات-برلمانية-متواصلة-لقرار-إلغاء-مد-حالة-الطواريء-شهادة-ميلاد-لعهد-جديد-أطلقه-الرئيس-للجمهورية-الجديدة-يعكس-حالة-الاستقرار-السياسي-والأمني

اشادات متواصلة قدمها نواب البرلمان لليوم الثاني على التوالي بعد قرار الرئيس السيسي أمس، بالغاء مد حالة الطواريء في البلاد، مؤكدين أن هذا القرار لم يأت من فراغ، ولكنه نتاج جهود دؤوبة وتضحيات مستمرة، للوصول إلى عصر يليق بعد الجمهورية الجدية والتي يجب أن تكون خالية من أي حالة طواريء.

ميرفت عبد العظيم: شهادة ميلاد لعهد جديد أطلقه الرئيس للجمهورية الجديدة التى تطمئن وتطمح لحياة آمنة

صرحت النائبة ميرفيت عبد العظيم عضو مجلس النواب أن الرئيس قطع الطريق على اللغط وحملات التشويه والتضليل التي كانت تنطلق كل ٣ شهور عند تمديد حالة الطوارئ والتي كانت ضرورة ملحة في ظل أوضاع أمنية غير مستقرة ولأسباب يعلمها القاصي والداني.

واشارت عضو مجلس النواب ميرفت عبد العظيم أن قرار الرئيس بإلغاء مد حالة الطوارئ وإبلاغه الشعب المصري هذا القرار بنفسه على صفحات التواصل الاجتماعي كخبر سعيد له دلالة عظيمة، فهو مؤشر كاشف ودامغ أن مصر الآن ليست كسابقتها على مدار سنين عانت من ظروف كانت كفيلة بإسقاط أكبر الدول، ولكن مصر دولة لا تسقط بفضل قيادتها الرشيدة وجيشها المخلص وشرطتها وشعبها الواعي.

وقالت عبد العظيم إن العالم الآن يدرك جيدًا أن هذا القرار هو شهادة ميلاد لعهد جديد أطلقه الرئيس للجمهورية الجديدة التى تطمئن وتطمح لحياة آمنة ولائقة بشعب صقلته أقدم حضارة في التاريخ واختبرته الأيام فكان دائما النجاح حليفا له.

وهنات عضو مجلس النواب الشعب المصري قائلة :" هنيئًا لنا ولبلدنا ببدء جني الثمار على جميع الأصعدة ومنها الأمن والاستقرار ورسالة لكل دول العالم وشعوبها ؛مصر تفتح أبوابها للجميع زائرين ومستثمرين بلا خوف أو تهديد فهي واحة الأمان والاستقرار عاشت مصر حرة قوية وثابتة لغد يليق بها وسلاما على كل شهيد سطر بدمه حروفا مضيئة في تاريخ مصر الجديدة.

رئيس تضامن النواب من أوزبكستان يشيد بقرار إلغاء مد حالة الطوارئ

أشاد رئيس الوفد المصرى فى أوزبكستان لمراقبة الانتخابات الرئاسية ورئيس لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب الدكتور عبد الهادى القصبى بقرار الرئيس

وأكد القصبى أن هذا القرار جاء نتاج قيادة حكيمة وشعب واع وتضحيات من رجال القوات المسلحة والشرطة والقضاء والجيش الابيض والمواطنين طوال السنوات الماضية لبناء مصر الجديدة مشيرا من لديه حس وطنى يستشعر عظمة هذا القرار من قبل القيادة السياسية التى بذلك جهدا كبيرا لبناء مصر الجديدة وأختتم القصبى دعائه قائلا " اللهمً لكً الحمد والشكر. اللهم. اجعل. هذا. البلد. امنا مطمئنا. سخاء. رخاء والصدق. المولي. عز. وجل. ادخلو مصر ان. شاء. الله. امنين"

النائب زكي عباس :قرار إلغاء مد حالة الطواريء يعكس حالة الاستقرار السياسي والأمني في مصر

ثمن النائب زكي عباس عضو مجلس النواب قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإلغاء حالة الطوارئ وذلك بعد سنوات من فرضها، مشيرا إلى أن هذا القرار يعكس حالة الاستقرار السياسي والأمني، الذي تعيش فيها الدولة المصرية، بعد نجاح قوات الجيش والشرطة في القضاء على الإرهاب.

واضاف عضو مجلس النواب النائب زكي عباس أن إلغاء حالة الطوارئ يحقق عدد من المكاسب منها جذب مزيد من الاستثمارات وتوفير مناخ اقتصادي يسمح بمزيد من المشروعات، ويعطي مساحة أكبر لزيادة الإنتاج واستكمال الدولة لمشروعاتها القومية والخدمية لافتا إلي أن الدولة بدأت مرحلة جديدة من البناء والتنمية و تعزز الاوضاع الاقتصادية وتوفير حياة كريمة للآلاف من المواطنين.

وأشاد عباس بالدور الكبير الذي بذله رجال القوات المسلحة والشرطة، في استعادة مكانة الدولة وفرض الأمن والأمان والقضاء على العناصر والجماعات الارهابية التي كانت تستهدف الأبرياء وتسعى إلى نشر الفوضى والعنف في الدولة المصرية مشيرا إلى أن ما نحن فيها الان من استقرار وتنمية دفعت الدولة ثمنه من أرواح أبطالها من الجيش والشرطة على مدار سنوات مشيرا الي أن الحرب على الارهاب لم تشغل الدولة المصرية يوما عن تنفيذ مشروعاتها القومية الكبرى حيث كانت الدولة تحارب الإرهاب وفي نفس الوقت تبني وتعمر وتبدأ بناء الجمهورية الجديدة، بما في ذلك أرض سيناء التي شهدت العشرات من المشروعات القومية والخدمية .

النائب خالد أبو نحول مصر تودع حالة الطوارئ بقرار تاريخي للرئيس السيسي

قال النائب خالد أبو نحول عضو مجلس النواب، إن قرار رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي بإلغاء حالة الطوارئ لأول مرة منذ سنوات يعكس مدى الاستقرار الأمني والسياسي الذي وصلته الدولة المصرية.

وأكد عضو مجلس النواب خالد ابو نحول ان هذا القرار جاء نتيجة تضحيات كبيرة من شهدائنا الأبطال، وهي خطوة إيجابية كبيرة في طريقنا نحو الجمهورية الجديدة القائمة على احترام الدستور والقانون ومبادئ حقوق الإنسان في ضوء الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان مشيرا إلي أن هذا القرار هو قرار تاريخي لرئيس الجمهورية بإلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد ويعني أن القرار تحقيق الانتصار والنجاح في الوصول ببلادنا إلى الأمن والاستقرار والمضي بثبات نحو بناء الجمهورية الجديدة .

ووجه النائب خالد أبو نحول التحية، لأرواح الشهداء الأبرار، الذين قدموا دماءهم قربانا لاستقرار وازدهار وطننا الغالي، كما يتوجه بالشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على جهوده البارزة في مسيرة الإصلاح وبناء الجمهورية الجديدة وتضمين حقوق الإنسان في هذه العملية الدقيقة، للانطلاق بمصر إلى المكانة التي تستحقها بين الأمم مؤكدا علي أن هذا القرار يترتب عليه نتائج كبرى على المستوى الوطنى والإقليمي والدولي.

محمد السلاب: إلغاء مد الطوارئ رسالة قوية لجذب مزيد من الاستثمارات إلى مصر

قال النائب محمد مصطفى السلاب وكيل أول لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي التاريخى اليوم بإلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، رسالة قوية جدا للعالم بأكمله على أن مصر هى بلد الأمن والأمان والاستقرار، ولم يعد يشغلها الآن سوى البناء وجذب الاستثمارات، بعد أن نجحت بجدارة فى حربها الضروس ضد الإرهاب.

وأكد السلاب على أن المستثمر الأجنبى يبحث عن الاستقرار السياسى لأن رأس المال جبان، وهو ما تتميز به مصر التى تمكنت من القضاء على الإرهاب بتضحيات ودماء شهدائها الأبرار، ولم يعد مجال الآن سوى العمل ومزيد من الاستثمار فى كل المجالات.

وشدد السلاب على أن مصر هى أولى الدول جذبا للاستثمار الأجنبى المباشر فى أفريقيا، وهو ما يؤكد قدرتها على جذب المزيد من الاستثمارات فى العديد من المجالات فى ظل سعى الدولة المتواصل لفتح المجال أمام القطاع الخاص للاستثمار، لافتا إلى أن إلغاء مد حالة الطوارئ سيدعم جهود مصر فى مزيد من الترويج للاستثمار فى جميع أنحاء البلاد، خاصة فى المناطق الأكثر احتياجا للتنمية.