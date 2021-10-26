/658161/استقرار-فى-أسعار-الخضروات-والفاكهة-فى-الأسواق-فيديو

أسعار الخضروات اليوم، يتطلع الكثير من المواطنين إلى معرفة تكلفة المنتجات فى الأسواق اليوم، وهو ما نرصده فى التقرير التالي:-

دوت الخليج أسعار الخضروات والفاكهة فى الأسواق اليوم وشهدت الأسواق اليوم، استقرار نسبي فى أسعار الخضروات والفاكهة كما لوحظ حالة من الإقبال على عدد من المنتجات الزراعية، خاصة تلك الاستراتيجية التى تكون على قائمة المائدة بشكل منتظم. قائمة أسعار الخضروات والفاكهة وإليكم أسعار بعض الخضروات فى الأسواق اليوم:- الطماطم بين 2.50 جنيه و4.50 جنيه. البطاطس بين 5 جنيهات و7.50 جنيه. البصل بين 2 جنيه و3.50 جنيه. الكوسة بين 3 جنيهات و6 جنيهات. الفاصوليا بين 7 جنيهات و14 جنيها. الباذنجان البلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات. الفلفل الرومي البلدي بين 3 جنيهات و6 جنيهات. الفلفل الحامي البلدي بين 2.50 جنيه و4.50 جنيه. اقرأ أيضًا: نقابة البناء والأخشاب تجدد رفضها لمشروع اللائحة الموحدة لشركات قطاع الأعمال العام الملوخية بين 1.50 جنيه و3 جنيهات. الخيار البلدي بين 2.5 و4 جنيهات. الليمون البلدي بين 5 جنيهات و8 جنيهات.

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