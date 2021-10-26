/658168/إشادة-دولية-بالتعاون-مع-جهاز-تنمية-المشروعات-لإقامة-خزان-أرض-اللواء-وتوفير-مياه-الشرب-لـ-35-ألف-أسرة

أكد ممثلو الاتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية على أن مشروع خزان مياه أرض اللواء، يعتبر نموذجًا ناجحًا للتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومختلف أجهزة الدولة المصرية؛ معتبرين أن الاتحاد الأوربي والوكالة الفرنسية للتنمية شركاء استراتيجيين لمصر وداعمين لجهود التنمية في جميع أنحاء الجمهورية، خاصة جهود التنمية المستدامة في المناطق الأكثر احتياجًا.

دوت الخليج

إشادة دولية بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات لإقامة خزان أرض اللواء

وصرحت الأستاذة إيلودى مونتاجو نائب مدير الوكالة الفرنسية للتنمية بالقاهرة - خلال مشاركتها في افتتاح مشروع خزان مياه منطقة أرض اللواء، عن سعادتها معتبرة الخزان "أحد أهم وأنجح المشروعات التي نفذتها الوكالة الفرنسية للتنمية بتمويل من الاتحاد الأوروبي وبالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات ومحافظة الجيزة وشركة مياه الشرب، حيث سيوفر الخزان مياه الشرب لعشرات الآلاف من المواطنين بالمنطقة".

وأضافت "إيلودي" أن توفير بيئة أفضل للمواطنين ومن ضمنها تسهيل حصولهم على مياه الشرب، يعد من أحد الأهداف التي تعمل على تنفيذها الحكومة المصرية والوكالة الفرنسية.

رشا سري: الاتحاد الأوربي دائما وأبدا شريكا وداعما لجهود التنمية في مصر

كما صرحت الأستاذة رشا سرى المتحدث الإعلامي باسم مفوضية الاتحاد الأوروبي بمصر، أن زيارة السيد أوليفر فارهيلي المفوض الأوروبي لدول الجوار والتوسع إلى مشروع خزان مياه أرض اللواء الناجح، تدل على مدى التعاون المثمر لسنوات بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي ووكالات التنمية الأوربية، مؤكدة على أن الاتحاد الأوربي دائما وأبدا شريكا وداعما لجهود التنمية في مصر في جميع أنحاء الجمهورية، خاصة جهود التنمية المستدامة في المناطق التي تحتاج إلى أساليب أو وسائل العيش الكريم من المياه والبنية التحتية والصرف الصحي.

من جانبه، أكد السيد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أثناء استقباله لوفد المفوضية الأوروبية والوكالة الفرنسية أن المشروعات التي تم تنفيذها بالتعاون مع الجانبين ساهمت في إحداث نقلة حضارية لسكان تلك المنطقة حيث استفاد منها حوالي 388 ألف مواطن وساهمت بشكل كبير في القضاء على ما كانت تعانيه من نقص في بعض الخدمات.

وأوضح المهندس مدحت مسعود رئيس القطاع المركزي للتنمية المجتمعية والبشرية بجهاز تنمية المشروعات أن الشراكة بين الجهاز والاتحاد الأوروبي هي شراكة استراتيجية وعميقة من خلال عدد من اتفاقيات التعاون بين الجانبين في السنوات الماضية مشيرا إلى أنها تتفق مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأشار "مسعود" خلال العرض الفني الذى قام بتقديمه أمام وفد المفوضية الأوروبية والوكالة الفرنسية للتنمية عن تفاصيل المشروعات التي تم تنفيذها بمحافظة الجيزة في إطار برنامج الارتقاء الحضري إلى أنه قد تم الانتهاء من تنفيذ خزان المياه الأرضي بمنطقة أرض اللواء الذى تصل سعته إلى 6 آلاف متر مكعب، ويقوم بتوفير الاحتياجات اليومية من مياه الشرب النقية لنحو 35 ألف أسرة من أهالي منطقة أرض اللواء، مشيرًا إلى أن تكلفة تنفيذ الاعمال المدنية للخزان بلغت 19 مليون جنيه مصري بالإضافة الى مساهمة المحافظة و شركة مياه الشرب في تكلفة الأعمال الكهروميكانيكية.

وأضاف "مسعود" أنه قد تم الانتهاء من تنفيذ عدد من المشروعات الأخرى لتطوير منطقة أرض اللواء منها إحلال وتجديد شبكات المياه والصرف الصحي بمنطقتي الصفطاوي وسلامة الراضي بتكلفة تبلغ 56 مليون جنيه، بالإضافة إلى مشروع خط الطرد لتوصيل مياه الشرب من الخزان إلى شبكات المياه بنفس المنطقتين بتكلفة قدرها 19 مليون جنيه وبذلك تصبح إجمالي مبالغ المشروعات التي تم الانتهاء منها في منطقة ارض اللواء بمحافظة الجيزة حوالى 94 مليون جنية مصري.

جاء ذلك في إطار قيام وفد رفيع المستوى بافتتاح مشروع خزان مياه أرض اللواء والذي أشرف على تنفيذه جهاز تنمية المشروعات بالتعاون مع محافظة الجيزة وشركة مياه الشرب في إطار مشروعات برنامج الارتقاء الحضري بالمناطق غير المخططة والممول من الاتحاد الأوروبي (EU) والوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) حيث تم افتتاح المشروع بحضور الأستاذ أوليفر فارهيلى مفوض الاتحاد الأوروبي لدول الجوار والتوسع والأستاذ كريستيان برجر سفير الاتحاد الأوروبي بمصر والأستاذة إيلودى مونتاجو نائب رئيس مكتب الوكالة الفرنسية للتنمية حيث كان في استقبالهم اللواء احمد راشد محافظ الجيزة والسادة المسؤولين بالجهاز التنفيذي للمحافظة وشركة مياه الشرب بالجيزة و المهندس مدحت مسعود رئيس القطاع المركزي للتنمية المجتمعية والبشرية بجهاز تنمية المشروعات والمهندس حاتم مكرم مدير فرع الجهاز بالجيزة ولفيف من مسئولي الجهاز.