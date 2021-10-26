مصريين ووافدين.. ننشر أكواد التحصيل الإلكتروني لطلاب جامعة الأزهر

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أعلنت جامعة الأزهر، أكواد الدفع الإلكتروني عبر خدمة (فوري)، والمطلوب معرفة الطالب جيدًا بالخدمة المطلوبة منه والكود الذي يدفع من خلاله المصاريف أيًّا كان نوعها.

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وأشارت جامعة الأزهر، إلى أن ذلك يأتي تيسيرًا على منسوبيها من طلاب وطالبات الكليات (مصريين- وافدين) بمرحلة الإجازة العالية (ليسانس - بكالوريوس) والدراسات العليا (دبلوم - ماجستير - دكتوراه) والمدن الجامعية.

بروتوكول تعاون مع حزب حماة برئاسة الفريق جلال الهريدي

ووقعت جامعة الأزهر بروتوكول تعاون مع حزب حماة برئاسة الفريق جلال الهريدي، لتوفير القوافل الطبية، وعلاج الحالات المرضية، وتدريب الأطباء بجميع المجالات الطبية مع التركيز على مجال طب الأسرة والطوارئ.

وأوضحت جامعة الأزهر، في بيان لها، أن البروتوكول يستهدف الأماكن الأكثر احتياجًا بجميع قرى مصر، ووضع تصور كامل لتفعيل خط الرعاية الصحية الأولية بعد تدريب وتأهيل الأطباء بالدورات التدريبية اللازمة، مع تلقي طلبات المرضى لتحديد الحالات التي تحتاج للعلاج في مستشفيات الجامعة بالقاهرة ودمياط وأسيوط.، واستثمار الطاقات البشرية على جميع المستويات المحلية والإقليمية والدولية لتحقيق أقصى إفادة من هذا التعاون، بما يعود بالخير على الوطن. وأشارت إلى أنه سيتم تقديم الدعم لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بكليات الطب بالجامعة للحصول على وظائف تدريبية في البرنامج التدريبي العالمي للكليات الملكية بالمملكة المتحدة.

وأكدت الجامعة، أنها ستتكفل بتوقيع الكشف الطبي على الحالات المرضية، وإجراء العمليات الجراحية اللازمة لهم بمختلف مستشفياتها الجامعية بالقاهرة ودمياط وأسيوط، بجانب توفير الدورات التدريبية، وتحديد الأطباء مستوفي شروط الاشتراك في البرنامج التدريبي العالمي للكليات الملكية بالمملكة المتحدة، على أن يكون التعاون متوافقًا مع السياسة الوطنية والقوانين واللوائح.

ونوهت جامعة الأزهر، إلى أن البروتوكول يأتي دعما للمبادرات الرئاسية في مجال الرعاية الصحية التي نادى الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتحقيقًا لرؤية مصر 2030 م من أجل توفير حياة كريمة للمواطن في الجمهورية الجديدة.

ولفتت إلى أن الأكواد هي:

هذا ووجه الدكتور محمد الشربيني نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم، نداءً للطلاب بالتوقف عن المطالبة بإلغاء قرار وقف التعامل بالكتاب الورقي، الذي أقرته الجامعة بدءا من العام الحالي.

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وقال الشربيني في منشور له على صفحة المدينة الجامعية بجامعة الأزهر، السبت، :"شباب نسيبنا من الصياح، وتعالوا نفهم موضوع ال cd مع بعض كده وبالراحة، علشان تعرف إيه الحكاية صح وما تاخدش الكلام من أي حد، القصة من بدايتها ان استراتيجية مصر 2030 هي إن مصر رقمية، وأكيد عدى عليكم الكلام ده، وسمعتوه بدل المرة ألف، وأكيد كمان عارفين ان فيه حاجة اسمها الحكومة الإلكترونية، وان كل الخدمات اللي بتروح تعملها وتقف طابور ممكن تخلصها وتجيلك لحد البيت، فيه منكم سمع ده وفيه منكم جربه، طيب الكلام ده معناه ان مصر كلها بتتحول لدولة رقمية، واحنا أكيد جزء من الدولة، ولو الجامعة ما طبقتش انت نفسك اللي هتقولنا هو احنا ليه متأخرين، كل الجامعات هتطبق cd، وبينى وبينك ريحوا دماغهم وحتى مش سامعين الطلبة بتوعهم بيصيحوا زي انتم ما بتصيحوا".

نائب رئيس جامعة الأزهر للطلاب: سيبكوا من الصياح وافهموا موضوع الCD كويس

وتابع:"طيب هل احنا في الأزهر حتطبق ال cd ؟ الحقيقة لاء لسببين مهمين انتوا عارفينهم وهقولهم للتذكرة ان ال cd محتاج لابتوب، طيب هيبقى على موقع الجامعة؟ هتبقى محتاج تكون باستمرار أونلاين وكتير منكم من مناطق الشبكة فيها ضعيفة أو مش موجودة، وبرضة هتبقى بتدفع تكلفة عالية في الإنترنت، طيب الحقيقة بقى احنا بنعمل ايه؟ شوف يا سيدي، احنا بنعمل موبايل آبلكيشن هتنزله على المحمول بتاعك أول مرة، وانت جهازك على النت زى ما بتنزل اى آبلكيشن من جوجل ستور، وكده كتبك هتبقى على تليفونك وتقدر تتصفحها في أي وقت سواء انت واصلك نت أو مفيش نت".

وأوضح:"سعر الحكاية دي غالي؟ لأ أرخص من الكتب لأن الجامعة مسعرة الكتاب ال ٢٠٠ ورقة بتقريبا ٢٥ جنيه، والسعر هيكون سعر الرسمى، بس خلي بالك بقى انك لو اديت صاحبك باسووردك أو بعتله آبلكيشن، نسختك هتتمسح تلقائي، وزميلك هو اللى هيدخل من جهازه، وسيبكم من حكاية الزغللة دي يا مساكين، مانتوا قاعدين تشيتوا ليل نهار على مواقع التواصل الاجتماعي واديك قاعد اهو لسه عمال تقرأ".

تطوير المهارات التكنولوجية

وأردف نائب رئيس جامعة الأزهر:"بتمنالكم التوفيق من قلبي وخلوا بالكم ان الدنيا كلها بقت مبنية على التكنولوجيا، وحتى لما تطلع سوق العمل هتلاقى نفسك محتاج تتطور مهاراتك التكنولوجية، علشان تجاري سوق العمل، احنا زمايلكم السنة دى في الإجازة أيا كان تخصصاتهم، بعتنا عدد كبير منهم اتدرب على مهارات سوق العمل، زي البرمجة وأمن المعلومات وتصميم المواقع ده غير الإنجليزي والألماني علشان تساعدهم في سوق العمل، وده تم بالتعاون مع وزارة الاتصالات وجهات مختلفة لتعليم الحاجات دي وفيه زمايل ليكم اشتغلوا بيها وجابوا منها فلوس".