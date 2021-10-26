/658157/دييجو-جوتا-أعتقد-أن-الطريقة-التي-يلعب-صلاح-بها-تساعده-كما-هو

أشاد البرتغالي دييجو جوتا مهاجم ليفربول الإنجليزي، بزمليه في الفريق محمد صلاح بعد اكتساح الريدز لنظيره مانشستر يونايتد منذ أيام في ديربي إنجلترا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال جوتا عبر الموقع الرسمي لليفربول عن تألق صلاح هذه الفترة: "أعتقد بالطبع أن الطريقة التي يلعب بها الفريق في الوقت الحالي تساعده كما هو".

انتهت أحداث المباراة بين ليفربول ومانشستر يونايتيد، بنتيجة خمسة أهداف دون رد، لصالح الريدز، في لقاء الجولة التاسعة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

الجدير بالذكر أنه لم يخسر ليفربول أمام يونايتد في الزيارات الأربعة الأخيرة لملعب أولدترافورد في الدوري الإنجليزي، ويسعى فريق يورغن كلوب للبقاء دون هزيمة للمباراة الرابعة على التوالي للمرة الأولى منذ أكتوبر 1992.

تشكيل ليفربول أمام مانشستر يونايتد:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ألكسسندر أرنولد – فان دايك – براهيما كوناتي – اندي روبيرتسون.

خط الوسط: جيمس ميلنر – هيندرسون – نابي كيتا.

خط الهجوم: ديجو جوتا – محمد صلاح – فرمينو.

تشكيل مانشستر يونايتد أمام ليفربول:

حراسة المرمى: دي خيا.

الدفاع: بيساكا، ليندلوف، ماجواير، لوك شاو.

وسط الملعب: ماكتوميناي، فريد، برونو فرنانديز، جرينوود، راشفورد.

الهجوم: كريستيانو رونالدو.

موقف الفريقين في الدوري:

ويحتل ليفربول المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 21 نقطة، من أصل 9 مباريات، نجح في تحقيق الفوز فيها في 6 مباريات، ووقع في فخ التعادل في 3 مباريات، ولم يخسر بعد، وسجل الريدز حتى الآن 27 هدف، في حين تلقت شباكة 6 أهداف.

وأعلنت "BBC" عن التشكيلة الأفضل لهذه الجولة، وكان لفريق ليفربول نصيف الأسد بتواجد 5 لاعبين، وذلك بعد المباراة الكبيرة التي تم تقديمها أمام مانشستر يونايتد أمس على ملعب أولد ترافورد، وانتهت بفوز الريدز بخماسية نظيفة.

أما فريق تشيلسي فتم إقحام 3 لاعبين في تشكيلة الأفضل هذه الجولة، وذلك بعد الأداء الرائع أمام نوريتش سيتي والفوز بسباعية نظيفة في افتتاح الجولة.

وكانت المفاجأة بتواجد جوشوا كينج لاعب واتفورد، وذلك بعدما تمكن أن يقدم مستوى رائع أمام إيفرتون وتسجيل هدفين خلال المباراة.