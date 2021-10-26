/658158/القصبي-من-أوزبكستان إلغاء مد-حالة-الطوارئ-نتاج-قيادة-حكيمة-وشعب-واع-وتضحيات-جسام

أشاد الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، بقرار الرئيس الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإلغاء مد حالة الطوارئ فى جميع أنحاء مصر لأول مرة منذ سنوات طويلة.

دوت الخليج يرصد تعليق رئيس تضامن النواب بشأن إلغاء مد حالة الطوارئ

الانتخابات فى اوزباكستان

وأكد النائب عبد الهادي القصبى أن هذا القرار جاء نتاج قيادة حكيمة وشعب واعي، وتضحيات من رجال القوات المسلحة والشرطة والقضاء والجيش الابيض والمواطنين طوال السنوات الماضية لبناء مصر الجديدة، مشيرا من لديه حس وطنى يستشعر عظمة هذا القرار من قبل القيادة السياسية التى بذلك جهدا كبيرا لبناء مصر الجديدة.

وأختتم القصبى قائلا " اللهمً لكً الحمد والشكر، اللهم اجعل هذا البلد امنا مطمئنا سخاء رخاء، وصدق المولي عز وجل ادخلو مصر ان شاء الله امنين".

إلغاء مد حالة الطوارئ

وكان الرئيس السيسي، أعلن عبر صفحته الرسمية عن قرار إلغاء حالة الطوارئ بالبلاد وجاء نص إعلان الرئيس كالتالي:"يسعدني ان نتشارك معاً تلك اللحظة التي طالما سعينا لها بالكفاح والعمل الجاد ، فقد باتت مصر ... بفضل شعبها العظيم ورجالها الأوفياء، واحة للأمن والاستقرار في المنطقة ؛ ومن هنا فقد قررت، ولأول مرة منذ سنوات، إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد.

هذا القرار الذي كان الشعب المصري هو صانعه الحقيقي علي مدار السنوات الماضية بمشاركته الصادقة المخلصة في كافة جهود التنمية والبناء .

وإنني إذ أعلن هذا القرار، أتذكر بكل إجلال وتقدير شهداءنا الأبطال الذين لولاهم ما كنا نصل إلي الأمن والإستقرار.

ومعا نمضي بثبات نحو بناء الجمهورية الجديدة مستعينين بعون الله ودعمه.

‏ دوت الخليج. دوت الخليج. دوت الخليج."