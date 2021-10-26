/658159/سها-سعيد-قرار-إلغاء-حالة-الطوارئ-يؤكد-مصداقية-ما-عبرت-عنه-الإستراتيجية-الوطنية-لحقوق-الانسان

أشادت النائبة سها سعيد، وكيل لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بمجلس الشيوخ، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بقرار الرئيس السيسي بإلغاء مد حالة الطوارئ فى جميع أنحاء البلاد،مؤكدة أن عدم تمديد حالة الطوارئ قرار ينضم الى مجموعة القرارات الجريئة، التي تحسب للقيادة السياسية، ويؤكد على مصداقية ما عبرت عنه الإستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان.

إلغاء حالة الطوارئ

دوت الخليج يرصد تعليق النائبة سها سعيد بشأن الغاء مد حالة الطوارئ فى البلاد

وأكدت النائبة سها سعيد، عضو مجلس الشيوخ، أن قرار الرئيس السيسي يعكس ثقة الشعب في الدولة في قوة مؤسساتها، وقدرتها على حفظ الامن والاستقرار اللازمين لإرساء قواعد التنمية، فضلا عن أنه يعبر عن المنهجية الرشيدة التي تضع بها القيادة السياسية أولوياتها لاستكمال ملامح الجمهورية الجديدة.

وكان الرئيس السيسي، أعلن عبر صفحته الرسمية عن قرار إلغاء حالة الطوارئ بالبلاد وجاء نص إعلان الرئيس كالتالي يسعدني ان نتشارك معاً تلك اللحظة التي طالما سعينا لها بالكفاح والعمل الجاد ، فقد باتت مصر بفضل شعبها العظيم ورجالها الأوفياء، واحة للأمن والاستقرار في المنطقة؛ ومن هنا فقد قررت، ولأول مرة منذ سنوات، إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد.

هذا القرار الذي كان الشعب المصري هو صانعه الحقيقي علي مدار السنوات الماضية بمشاركته الصادقة المخلصة في كافة جهود التنمية والبناء .

وإنني إذ أعلن هذا القرار، أتذكر بكل إجلال وتقدير شهداءنا الأبطال الذين لولاهم ما كنا نصل إلي الأمن والإستقرار.

ومعا نمضي بثبات نحو بناء الجمهورية الجديدة مستعينين بعون الله ودعمه.

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