4 نوفمبر..هاني شاكر يتألق في أبو ظبي بحفل غنائي جديد

/658160/4-نوفمبرهاني-شاكر-يتألق-في-أبو-ظبي-بحفل-غنائي-جديد

يستعد المطرب هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، للتألق بحفل غنائي جديد بمدينة أبو ظبي، وذلك في يوم الخميس الموافق 4 من شهر نوفمبرالمقبل، ضمن الحفلات التي يحييها نجوم الغناء والطرب في مختلف الأماكن.

دوت الخليج يرصد موعد حفل الفنان هاني شاكر في أبو ظبي

ويحي هاني شاكر لإحياء أيضا حفل غنائي جديد ضمن إحتفاليات مهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ30 والتي من المقرر انطلافه بداية من 1 حتى 15 نوفمبر المقبل، وذلك يوم الخميس الموافق 11 من شهر نوفمبر المقبل، في تمام الساعة 8 مساءًا، وتبدأ أسعار تذاكر الحفل من 300 جنيه وتصل إلى 1000 جنيه.

وكان قد روج شاكر لحفله بمهرجان الموسيقى العربية من خلال حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”، اذ نشر البوستر الرسمي للحفل وعلق عليه قائلا: “حفل أمير الغناء العربي هاني شاكر، ضمن فعاليات مهرجان الموسيقي العربية الثلاثون، يوم الخميس 11-11-2021 الساعه 8 مساءًا.. علي مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية، أسعار التذاكر: 300 - 500 - 750 -1000”.

هاني شاكر يطالب بمنح نقابة الموسيقيين الضبطية القضائية

من ناحية أخرى، طالب الفنان هاني شاكر رئيس نقابة المهن الموسيقية بضرورة منح النقابة الضبطية القضائية، أي أن تصبح النقابة قادرة على إلقاء القبض على أي مغني خالف قوانينها وقواعدها.

وأضاف شاكر خلال تصريحاته في اجتماع لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب: “ان شباب مصر يواجه مؤامرة شرسة تستهدف الشباب، نريد دعمكم في مجلس النواب لأن الفن المصري يواجه هجمة شرسة وخطيرة ربنا يحفظ مصر”.

واستكمل هاني شاكر حديثه: “منح النقابة الضبطية القضائية يجعلنا نواجه مغنيين المهرجانات الذين أعدادهم في تزايد بشكل كبير ونحن بالوضع الحالى لا نستطيع مواجهتهم وأقصى حد ممكن فعله هو عمل محضر ضد المتجاوز من أصحاب المهرجانات”.

ومن المقرر أن يحي هاني شاكر احتفالية جديدة ضمن إحتفالات مهرجان بابل الدولى ويشاركه في الحفل النجم حاتم العراقى، وذلك بدوله العراق في مساء يوم الخميس الموافق 28 من شهر أكتوبر أيضا.