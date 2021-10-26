«العربية اتقلبت بيهم».. مصرع طفلان وإصابة 4 آخرين من أسرة واحدة بطريق الكريمات

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شهد طريق الكريمات جنوب حلوان اتجاه الجيزة، اليوم الثلاثاء، حادث مأساوي بعدما لقى طفلان مصرعهما، وأصيب 4 أشخاص من عائلة واحدة بعد انقلاب سيارة ملاكى.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل مصرع طفلان وإصابة 4 أشخاص في إنقلاب سيارة ملاكي

انقلاب سيارة ملاكي

ترجع تفاصيل الحادث عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا، إخطارا من غرفة العمليات بإنقلاب سيارة ملاكى كانت تقل أسرة تضم 6 أفراد «الأب والأم و4 أبناء»، على طريق الصعيد الصحراوى الشرقى، جنوب بوابة حلوان «طريق الكريمات».

تحريات رجال المباحث حول الحادث

وكشفت تحريات رجال المباحث، أن الحادث أسفر عنه مصرع طفلين هما «ميار جمال فوزى 12 سنة، وشقيقها حازم 8 سنوات".. بالإضافة إلى إصابة 4 آخرين، هم الوالد جمال فوزى، 45 سنة، وزوجته أمل رمضان 39 سنة، وطفليهما هدير 14 سنة، وأحمد 4 سنوات»، وهم جميعا مقيمون بمحافظة المنيا.

وعلى الفور تم نقل المصابين إلى مستشفى الصف المركزى لتلقى العلاج، والجثتين إلى مشرحة المستشفى.

وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة سير التحقيقات.

وفي سياق أخر لقي عامل مصرعه وأصيب 15 آخرين في إنقلاب سيارة نصف نقل على طريق قرية 54 بمنطقة حفير شهاب الدين مركز بلقاس بمحافظة الدقهلية، وعلى الفور تم نقل المصابين إلي مستشفى جامعة الأزهر بمدينة دمياط الجديدة ومستشفى جمصة المركزي وإيداع المتوفي ثلاجة حفظ الموتي بالمستشفى.

تفاصيل الحادث

ترجع تفاصيل الحادث عندما تلقي اللواء سيد سلطان مدير أمن الدقهلية، إشارة من اللواء إيهاب عطية، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا لمأمور قسم شرطة جمصة، من إدارة شرطة النجدة، بوقوع حادث انقلاب سيارة نصف نقل محملة بعدد من العمال أمام مدينة المنصورة الجديدة بالقرب من كوبري الكسارة.