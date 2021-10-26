/658165/أحمد-حاتم-يحضر-للجزء-الثاني-من-فيلم-الهرم-الرابع

كشف الفنان الشاب أحمد حاتم عن تحضيراه لجزء ثاني من فيلم «الهرم الرابع» وذلك أثناء لقائه مع برنامج It’s Show time الذي تقدمه الإعلامية دينا حويدق على قناة cbc، مشيرا إلى أنه اتخذ موسى سبيلا للاستعداد للهرم الرابع.

دوت الخليج يرصد تفاصيل عود فيلم الهرم الرابع بجزء ثاني

وقال أحمد حاتم خلال اللقاء ، إن هناك جزء ثاني وسيكون كبيرًا من «الهرم الرابع»، ولهذا كان من المهم أن يعيد تذكير الناس بالفيلم عبر «موسى»، مشددًا على أن «الهرم الرابع» هو مشروع والربط بين الفيلمين كان جيدًا و«لايق» وأحب تلك الفكرة.

كما أعلن تحضره خلال الفترة الحالية فيلم الملحد من تأليف الكاتب إبراهيم عيسى، وإخراج ماندو العدل، ويتناول قضية مهمة وشائكة ظهرت مؤخراً وأصبحت حديث السوشيال ميديا والمنصات بين الشباب، وهى عن التطرف الدينى والإلحاد والخروج عن الدين، وانتشرت بشكل كبير بين الشباب في الدول العربية والإسلامية.

أحمد حاتم يعاني من إضطراب نفسي بمسلسل «أنا وهي»

وبدأ كلا من الفنان أحمد حاتم بالتعاون مع الفنانة المتألقة هنا الزاهد في تصوير مشاهد مسلسلهم الجديد «أنا وهي» لطالما تألق سويا في عدد من الأعمال السينمائية والدرامية استطعا من خلالها إبراز انسجامهم الفني معا بناءا على ما صرح به الجمهور في أعمالهم.

و يجد حاتم خلال أحداث مسلسل «أنا وهي» رجل يعاني من مشكلة الإضطراب النفسي ويلجأ بعدها إلى طبيب نفسي، ويكون هناك العديد من المفارقات بين أحمد حاتم وهنا الزاهد في إطار اجتماعى كوميدى رومانسى.

وينتمي مسلسل «أنا وهي» لنوعية الدراما ذات الـ 15 حلقة، ومن المقرر عرضه على منصة شاهد الإلكتورنية في موسم الشتاء الجاري، وصرحت هنا الزاهد في إحدى اللقائات التليفزيونية عن إمكانية إناج أجزاء جديدة من العمل إذا لاقى استحسان كبير من الجمهور.

أعمال أحمد حاتم مع هنا الزاهد

ويعد مسلسل «أنا وهي» هو التعاون الثالث بين حاتم والزاهد، حيث قدما سويًا أكثر من عمل أبرزهم "قصة حب"، الذي تم عرضه عام 2019، وهو فيلم رومانسي من إخراج عثمان أبو لبن، ومن بعده تعاونا في فيلم "الغسالة"، من إخراج عصام عبد الحميد، وآخر تعاون بين حاتم وهنا فى إحدى حكايات مسلسل "حلوة الدنيا سكر".