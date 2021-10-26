/658166/سحر-طلعت-مصطفى-إلغاء-مد-الطوارئ-رسالة-تشجيع-لجميع-السائحين-فى-العالم-بزيارة-مصر

وصفت سحر طلعت مصطفى عضو مجلس النواب قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى بإلغاء مد حالة الطوارئ بالشجاعة والحكمة ،حيث توقعت أن ينعكس بشكل إيجابى على الوضع الاقتصادى فى مصر لاسيما عوائد السياحة المنتظرة خلال الشهور المقبلة.

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وأكدت سحر أنه عندما يصف رئيس الجمهورية مصر بأنها واحة للامن والاستقرار فإن هذه رسالة من أعلى مستوى لعموم السائحين على مستوى العالم وتشجيعا لهم على زيارة مصر وهو الأمر الذى من المؤكد أن يحدث حالة من الانتعاش فى الاسواق السياحية المصرية بما يعزز ويدعم قدرات الاقتصاد المصرى.

سحر طلعت مصطفى: إلغاء مد الطوارئ رسالة تشجيع لجميع السائحين فى العالم بزيارة مصر

ودعت سحر إلى استغلال قرار الرئيس السيسى بإلغاء حالة الطوارئ فى الترويج للمواقع السياحية المصرية واستخدام وصف الرئيس السيسى لمصر بأنها واحة للاستقرار والأمان فى المنطقة لتشجيع السياح على قضاء عطلاتهم فى مصر.

وقالت سحر :"لم نكن لنصل لهذا القرار بدون تضحيات الشهداء الذين بذلوا ارواحهم لكى تنتصر مصر على الارهاب وتصل الى هذه اللحظة التاريخية بإلغاء مد حالة الطوارئ.

وكان الرئيس السيسي، أعلن عبر صفحته الرسمية عن قرار إلغاء حالة الطوارئ بالبلاد وجاء نص إعلان الرئيس كالتالي:"يسعدني ان نتشارك معاً تلك اللحظة التي طالما سعينا لها بالكفاح والعمل الجاد ، فقد باتت مصر ... بفضل شعبها العظيم ورجالها الأوفياء، واحة للأمن والاستقرار في المنطقة ؛ ومن هنا فقد قررت، ولأول مرة منذ سنوات، إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد.

هذا القرار الذي كان الشعب المصري هو صانعه الحقيقي علي مدار السنوات الماضية بمشاركته الصادقة المخلصة في كافة جهود التنمية والبناء .

وإنني إذ أعلن هذا القرار، أتذكر بكل إجلال وتقدير شهداءنا الأبطال الذين لولاهم ما كنا نصل إلي الأمن والإستقرار.

ومعا نمضي بثبات نحو بناء الجمهورية الجديدة مستعينين بعون الله ودعمه.

‏ دوت الخليج. دوت الخليج. دوت الخليج."