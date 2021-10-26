/658167/كسر-في-الجمجمة-مصرع--موظف-نتيجة-سقوطه-من-الدور الخامس-بمدينة-نصر

تواصل النيابة العامة بمدينة نصر، اليوم الثلاثاء، التحقيقات في واقعة مصرع موظف، نتيجةسقوطه من الدور الخامس في دائرة قسم شرطة أول مدينة نصر، واستعجلت جهات التحقيق التحريات الأمنية لكشف ملابسات وتفاصيل الواقعة.

دوت الخليج يرصد في التالية تفاصيل مصرع موظف نتيجة سقوطة من الدور الخامس بمدينة نصر

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقى مأمور قسم شرطة أول مدينة نصر إخطارًا من مستشفى التأمين الصحي بوصول موظف جثة هامده بسبب إصابته بنزيف حاد وتهشم في عظام الجمجمة إثر سقوطه من أعلى.

وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، واتضح العثور على جثة «علاء الدين.ع» في العقد الخامس من العمر ومقيم دائرة قسم شرطة مدينة نصر أول، وبالفحص أتضح ارتداء المتوفي لكامل ملابسه الداخلية والخارجية.

كما أتضح اصابته بكسور في عظام الجمجمة أسفرت عن نزيف حاد ادي الي الوفاه، كما تبين إصابته بعدة كسور في أماكن متفرقة من الجسم.

وتمّ تحرير المحضر اللازم بالواقعة، ونقلت الجثة لمشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي أخطرت لمباشرة التحقيقات.

شهد طريق الكريمات جنوب حلوان اتجاه الجيزة، اليوم الثلاثاء، حادث مأساوي بعدما لقى طفلان مصرعهما، وأصيب 4 أشخاص من عائلة واحدة بعد انقلاب سيارة ملاكى.

انقلاب سيارة ملاكي

ترجع تفاصيل الحادث عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا، إخطارا من غرفة العمليات بإنقلاب سيارة ملاكى كانت تقل أسرة تضم 6 أفراد «الأب والأم و4 أبناء»، على طريق الصعيد الصحراوى الشرقى، جنوب بوابة حلوان «طريق الكريمات».